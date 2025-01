Lo que verás en Netflix en 2025, su "año más grande": todas las series y películas que darán que hablar

Si hace ya tiempo que no oímos hablar tanto de 'streaming wars', quizá sea porque nadie pone en duda el liderazgo de Netflix. Solo en el último trimestre del año pasado, la plataforma sumó nada menos que 19 millones de nuevos clientes, lo que significa que empezó 2025 con un total de 302 millones de suscriptores. Y Bela Bajaria, su directora de Contenido a nivel global, no parece pensar que vaya a haber muchas bajas durante 2025, a pesar de la reciente (enésima) subida de precios en, de momento, Estados Unidos, Canadá, Portugal y Argentina. Al principio del evento de prensa Next On Netflix de este año, celebrado en Los Ángeles pero proyectado en directo para medios internacionales en sedes alrededor del mundo, incluida Madrid, dijo que 2025 podría ser "el año más grande" de la plataforma hasta la fecha.

La expectación es importante, desde luego, ante los finales de su primer 'hit' global (ese monstruo llamado 'Stranger things') y la serie realmente más grande de su historia ('El juego del calamar, cuya tercera temporada, según se anunció el miércoles, llegará el 27 de junio). Si 2025 es el año más grande, 2026 podría ser el más decisivo. ¿Es fácil sobrevivir a ese par de finales? ¿Cómo se las ingeniará Netflix para seguir explotando dos de sus marcas más potentes hasta ahora?

Un camino es seguir confiando en los creadores de dichos fenómenos y cruzar los dedos. Dos de las series más atractivas mencionadas el miércoles, 'The boroughs' y 'Something very bad is going to happen' (dirigida por Weronika Tofilska, conocida por 'Mi reno de peluche'), llevan la marca de Upside Down, la compañía de los hermanos Duffer, padres de 'Stranger things', quienes aseguraron desde Los Ángeles que también en estos títulos veremos a "gente corriente enfrentarse a lo extraordinario". Hwang Dong-hyuk, autor de 'El juego del calamar', aseguraba recientemente a 'The Hollywood Reporter' que tenía algunas ideas para convertir la serie en franquicia.

Comedias con voz femenina

En el apartado de comedia, este año destacan las nuevas propuestas de Mindy Kaling ('Una nueva jugada', con Kate Hudson protagonizando por primera vez una serie), Lena Dunham (la prometedora 'romcom' 'Too much') o Tina Fey ('Las cuatro estaciones', revisión de la película de Alan Alda de 1981). Y si el reparto reunido por esta última es de escándalo, no se queda corto el de 'Día cero' (20 de febrero), 'thriller' conspirativo con Robert De Niro (en su primera serie estadounidense), Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Angela Bassett o Joan Allen. Por otro lado, se acercan tándems soñados: Michael Shannon y Matthew Mcfadyen lideran 'Muerte por un rayo', drama histórico producido por los creadores de 'Juego de tronos'; Jude Law y Jason Bateman encarnan a dos hermanos con problemas criminales en 'Black rabbit', y como en un cruce de 'Homeland' con 'The americans', Claire Danes se aliará con Matthew Rhys en 'The beast in me'. Antes de todo eso, Kaitlyn Dever cargará sin problemas con casi todo el peso del drama satírico sobre una estafadora real 'Vinagre de manzana' (6 de febrero).

En cuanto a las películas, el miércoles se pudieron ver avances del esperado 'Frankenstein' de Guillermo Del Toro (previsto para noviembre); el 'thriller' policial 'RIP', producido y protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck, que lo definió el miércoles como un intento de hacer una nueva 'The French connection': no es mal objetivo. Para este año están confirmados, además, los estrenos de 'Estado eléctrico' (con Millie Bobby Brown y Chris Pratt, el 14 de marzo), 'Happy Gilmore 2' (secuela del 'hit' de Adam Sandler), 'Jay Kelly' (de Noah Baumbach, también con Sandler; prevista para otoño) o 'El misterio de Lázaro' (nueva entrega de la saga 'Puñales por la espalda'). Los más cinéfilos seguirán con interés, además, 'Katrina: Come hell and high water', la nueva docuserie de Spike Lee sobre el huracán Katrina, diecinueve años después de su emblemático documental sobre la misma catástrofe 'When the levees broke'. Y esperarán con ansias más detalles sobre el próximo filme de Kathryn Bigelow, todavía sin título pero previsto para este otoño.

La producción española

"La tele y el cine son algo local", dijo Bajaria. "A los franceses les gustan las series francesas, a los italianos les gustan las series italianas y a los brasileños les gustan las series brasileñas". Pero esas series francesas, italianas o brasileñas también pueden gustar a los españoles. Y las series españolas gustar en Estados Unidos. Según explicó Diego Ávalos, vicepresidente de Contenido para España, Portugal y los países nórdicos, el año pasado cuatro títulos españoles –'La sociedad de la nieve', 'Berlín', 'Ni una más' y 'El caso Asunta'– estuvieron entre los 25 más populares en todo el mundo. Poco después anunciaba la renovación para una segunda temporada de la también exitosa 'Clanes'.

Entre las series españolas de Netflix más intrigantes de 2025 encontramos la comedia rural 'Animal' (vehículo estelar para Luis Zahera), 'Legado' (con Jose Coronado y codirigida por Carlota Pereda), 'Olympo' (una 'Élite' del deporte de élite) o 'El refugio atómico' (distopía pop subterránea creada por los autores de 'La casa de papel'); si esta última arranca en un clima preapocalíptico, la adaptación del clásico de la historieta argentina 'El eternauta' (abril), con Ricardo Darín al frente, nos llevará a una Buenos Aires invadida por una nieve tóxica. Tras el éxito de 'El cuerpo en llamas' o 'El caso Asunta', la plataforma reconstruirá el crimen de Patraix en la película 'La viuda negra', protagonizada por Ivana Baquero. También se inspira en hechos reales –la historia que dio pie a 'La infiltrada', favorita de los próximos Goya– 'Un fantasma en la batalla', protagonizada por Susana Abaitua y regreso del gran director Agustín Díaz Yanes ocho años después de 'Oro'.

No faltarán, como mínimo, un par de nuevas docuseries sobre la supuesta intimidad de celebridades, subgénero en auge: el tenista Carlos Alcaraz y la estrella pop Aitana saltaron ayer al escenario del auditorio de El Beatriz de Madrid para presentar las suyas. La cantante de 'Berlín' (sin relación con la serie) asegura que en 'Aitana: Metamorfosis' se cuenta lo que hay detrás de su carrera meteórica, momentos bajos que no se atrevía a confesar: "He pasado por momentos muy malos –explicó–, he pasado por momentos que nadie sabe y que ni tan siquiera mis mejores amigas conocían y que se van a ver en la serie".

Durante su presentación, Bajaria habló de Netflix como una empresa de "giros audaces", que invierte en "eventos, series y películas que otra gente cree demasiado específicos, demasiado excéntricos o demasiado locales". Puso como ejemplo el combate de Jake Paul contra Mike Tyson o el medio tiempo con Beyoncé en un partido de Navidad de la NFL; ardides publicitarios que, al parecer, les han salido redondos. "Haremos lo que sea necesario para ganarnos el tiempo de nuestros miembros, y cuando nos la jugamos, nos la jugamos de verdad", aseguró.