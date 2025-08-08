Inesperada llegada

TVE anuncia el estreno de 'ENA' tras casi dos años de espera y las críticas constantes de su polémico creador

La serie sobre la reina Victoria Eugenia llegará por fin a la cadena pública después de haberse emitido en Portugal y Finlandia

'Ena' y su creador, Javier Olivares

'Ena' y su creador, Javier Olivares / RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

Casi dos años después de anunciarse el inicio de su rodaje, RTVE ha confirmado en el ‘Telediario’ que estrenará ‘ENA’, la serie creada por Javier Olivares y basada en la vida de la reina Victoria Eugenia de Battenberg. La ficción, inspirada en la novela de Pilar Eyre, narra la historia de la esposa de Alfonso XIII y ya se había visto en países como Portugal y Finlandia tras su presentación en el MIPCOM de Cannes en 2024.

El retraso en su llegada a España ha generado continuas críticas de Olivares hacia la cadena pública, a la que ha reprochado priorizar formatos como ‘La familia de la tele’ o realitys como ‘DecoMasters’ y ‘Hasta el fin del mundo’. El guionista ironizó en redes sobre la tardanza asegurando que “se va a estrenar en Ganímedes antes que en España” y lamentó que su serie sobre Felipe II lleve dos años sin respuesta pese a la proximidad del quinto centenario del monarca.

Protagonizada por Kimberly Tell como Victoria Eugenia y Joan Amargós como Alfonso XIII, ‘ENA’ cuenta también con Elvira Mínguez, Lucía Guerrero, Raúl Mérida, Juan Gea, María Morales, Pedro Mari Sánchez, Luisa Gavasa y Joaquín Notario, entre otros. Mariano Peña interpreta a Miguel Primo de Rivera, Jaume Madaula a Mateo Morral y Ángel Ruiz vuelve a encarnar a García Lorca, como ya hiciera en ‘El Ministerio del Tiempo’.

La serie relata la vida de Ena, una joven inglesa que nunca imaginó ser reina de España y que, tras casarse con Alfonso XIII, afrontó el rechazo, un atentado el día de su boda y el desafío de adaptarse a un país y una cultura distintos. Moderna en un entorno conservador, se convirtió en icono de la moda y defensora de la libertad femenina, aunque nunca logró sentirse plenamente aceptada.

La confirmación del estreno no ha frenado las críticas de Olivares. Un día antes del anuncio, respondió a un usuario que le preguntaba por la emisión asegurando que “uno sabe cuándo (o nunca) y cómo se va a estrenar ‘Ena’, el otro (yo) no tiene ni idea”. Tras la promoción en el telediario, volvió a X para advertir que “en verano, ¿qué mejor fecha? Luego, cuando tenga una audiencia veraniega, juntarán los capítulos en la medianoche... y dirán que estos productos no interesan al público de TVE”.

