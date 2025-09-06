Dos tumbas: Netflix a la sombra de Carmen Mola

A pesar de que Netflix ha hecho siempre una apuesta decidida por las series españolas, últimamente parecía que le estaban colando goles por la escuadra en las plataformas de la competencia con las adaptaciones de algunos de los éxitos literarios en nuestro país. Amazon se hizo con los derechos de la obra de Juan Gómez Jurado para contarnos las andanzas de Antonia Scott en Reina Roja; mientras que A3player, que ha hecho series de gran calidad que luego ha sabido vender a las grandes plataformas, consiguió los de la trilogía de Carmen Mola iniciada con La novia gitana y que revolucionó la novela negra patria. El nombre de la escritora alcanzó gran notoriedad, incluso hasta para quienes no tenían la sana costumbre de sumergirse en las páginas de un libro, cuando se supo que en realidad no existía. Era el seudónimo bajo el que ocultaban los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero. Parece que Netflix ha querido remontar posiciones y recuperar terreno perdido, fichando a este trio de guionistas para hacer una serie para ellos. En Dos tumbas, no aparece en ningún momento el nombre de Carmen Mola, pero es inevitable que acabe surgiendo cuando se habla de la serie. Y eso que el trío de guionistas ya contaba con una amplia experiencia en el medio, ya que estaban detrás de títulos como La Caza, e incluso Hospital Central.

"Dos tumbas" en muy poco tiempo se convirtió en el título más visto de la plataforma el pasado fin de semana y tampoco precisaba recurrir al nombre de Carmen Mola para promocionarla. Cuando el espectador más curioso quisiera saber algo más sobre los nombres que estaban detrás de la serie, se llevaría una sorpresa, si no los había reconocido. Sería como uno de los giros de guión de sus novelas o de esta misma miniserie. Tampoco sé si miniserie es un nombre adecuado para ella. Aunque es una historia cerrada, lo que sí la convierte en una miniserie, su duración total es de casi dos horas y media. Esto la hace sentir más como una película troceada en tres partes para darle ese tono episódico que tanto gusta. Hay que matizar que no se trata de cortes al azar, sino que se corresponden con momentos de alta tensión que incitan a ver más.

La historia que nos cuentan la hemos visto con demasiada frecuencia, tanto en la ficción, como desgraciadamente en nuestra realidad. Todo arranca con la desaparición de dos adolescentes que se fueron juntas de fiesta y no volvieron a casa. Desde el triple asesinato de las niñas de Alcàsser, a otros crímenes que conmocionaron a la sociedad española como el de Rocío Wanninkhof, Sonia Carabantes o incluso el caso de Marta del Castillo. La lista es tristemente muy larga. El cadáver de una de las jóvenes aparece, pero el de la otra no se sabe nada. Aunque ahora trasladándonos al campo de la ficción, las circunstancias del hallazgo recuerdan al otro asesinato que revolucionó la historia de la televisión, el de Laura Palmer en Twin Peaks: la joven está bajo el agua y envuelta en un plástico. El primer gran giro de la serie viene cuando nos desvelan que las adolescentes tenían una doble vida, precisamente algo muy parecido a lo que acababa pasando con Laura Palmer. Pero que no se asuste nadie, que aquí no tenemos nada del surrealismo de David Lynch. Es una historia enclavada en nuestra Andalucía de hoy, lo que hace la historia muy reconocible.

En cuanto al reparto, no es la primera que el trío protagonista coincide en pantalla. Tanto Álvaro Morte, como Hovik Keuchkerian y Kiti Mánver formaban parte del elenco de La casa de papel, otro título que ha justificado el interés de Netflix en la ficción nacional. Todo parecía indicar en que el peso de la historia iba a recaer en los dos actores, pero es Mánver quien lleva la voz protagonista. La actriz interpreta a la abuela de una de las adolescentes desaparecidas, que se niega a pasar página y decide encontrar respuestas a un misterio que lleva dos años abierto. Esto la lleva a aliarse con el padre de la otra menor asesinada, que es un destacado miembro del crimen organizado y está acostumbrado a tomarse la Justicia por su mano. El papel del mafioso es el que interpreta Morte, en un registro muy alejado al del Profesor que lidera la banda de atracadores más famosa de la pequeña pantalla, y con un acento andaluz en el que se ha esforzado. Lo malo es que es el único personaje de la serie con ese acento. La alianza entre la abuela y el mafioso tiene algo a esa extraña pareja que formaban los protagonistas de otra gran serie española como fue Hierro. Allí la jueza que interpretaba Candela Peña se aliaba con el delincuente local encarnado por Darío Grandinetti para resolver el misterio. En Dos tumbas, esta alianza no puede augurar nada bueno, porque la tierna abuela coraje se va transformando en una especie de Dexter ansiando venganza. Y sabemos que eso no puede terminar bien. El título de la serie alude a una frase de Confucio que es un gran spoiler sobre el desenlace.

La serie no inventa nada nuevo y tiene algún que otro agujero de guión. (Por ejemplo que nos contaran que las adolescentes desaparecieron sin dejar rastro y luego resulta que la lista de personas que las vieron era más larga que la propia miniserie). Seguramente en unas semanas quedará olvidada por el nuevo título más visto de Netflix, pero es cierto que se ve de un tirón. Uno de esos títulos destinados a ser deglutido en un fin de semana, mientras se espera el regreso de Miércoles. Al fin y al cabo, Carmen Mola también sabe cocinar hamburguesas.