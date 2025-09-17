Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'El verano en el que me enamoré' llega a su fin: 3 series parecidas para continuar viendo

Una lista breve de recomendaciones similares al título que más está triunfando ahora

'El verano en el que me enamoré', tercera temporada

'El verano en el que me enamoré', tercera temporada / L.O.

Judit Bertran

Barcelona

'El verano en el que me enamoré' ha llegado este miércoles con un final muy esperado y comentado por los fans que han impulsado este fenómeno juvenil tanto en pantalla como en librerías. Y es que la adaptación de la trilogía romántica de Jenny Han, quien ha estado involucrada en el rodaje y que ha dejado varios 'easter eggs', ha causado tanto furor que incluso en plataformas de compraventa como Wallapop las búsquedas han aumentado más del 70% este mes con respecto a junio, cuando empezaron a salir los primeros capítulos de la tercera y última temporada.

Pero, para quienes se hayan quedado con ganas de más, estas son las tres series que tienen cierto parecido (no en contenido, pero sí en estilo) y con las que se puede continuar haciendo maratón porque tienen el mismo enganche:

Maxton Hall (Prime Video)

Originalmente alemana, la serie es una adaptación literaria de otra de las trilogías que revolucionó al género 'young adult'. Se trata de las novelas de Mona Kasten del universo 'Save me', producidas por UFA Fiction y que rápidamente ocuparon el primer lugar de las listas de Prime Vídeo en más de 120 países y el top 3 en más de 50 incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Australia y Sudáfrica.

La serie presenta una historia de 'enemies-to-lovers' (de enemigos a amantes) que sigue el romance imposible entre James Beaufort (Damian Hardung) y Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), un chico de familia millonaria y una chica de clase obrera. Ella se convierte en estudiante becada en el internado Maxton Hall, uno de los mejores del país y donde se encuentran todos los hijos de las familias de clase alta. Esto hará que James Beaufort, el heredero de la gran empresa, se vea obligado a lidiar con ella y silenciarla con una tensión que al final se convertirá en algo más.

James Beaufort (Damian Hardung) y Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) en 'Maxton Hall'

James Beaufort (Damian Hardung) y Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) en 'Maxton Hall' / PRIME VIDEO

Spinning Out (Netflix)

Kat Baker (Kaya Scodelario) es una patinadora artística prometedora que posee talento y dedicación, aunque jugar a querer ser la mejor le pasa factura. Su autoexigencia, y la relación que tiene con su madre, que también era patinadora, la conducirán a una caída que pondrá en peligro su futuro. Cuando le surge la oportunidad de volver a perseguir su sueño olímpico no quiere desaprovecharla, pero para ello tendrá que formar pareja (de baile) con Justin Davis (Evan Roderick), a quien detesta.

Netflix decidió cancelar la serie y se quedó con una única temporada, pero los fans del género están deseando buenas noticias para su posible continuación.

Una imagen de la serie 'Spinning out' de Netflix

Una imagen de la serie 'Spinning out' de Netflix / Netflix

King the Land (Netflix)

Si lo que se busca es un toque más oriental y original, lo más recomendable es entrar en los dramas coreanos (o K-Dramas). Este de Netflix explica la vida de una joven cuyo sueño siempre ha sido trabajar en uno de los hoteles más famosos del área, el 'King the Land' que da nombre a la serie. Una vez consigue entrar, tiene algún que otro malentendido y acaba confundiendo a un cliente normal con el dueño del hotel. A raíz del incidente, su relación va pasando de tensión a amor.

La adictiva serie está producida por NPIO Entertainment, SLL y JTBC, que es la productora y distribuidora en Corea del Sur. Los protagonistas son Im Yoon-ah (que hace de Cheon Sa-rang) y Lee Jun-ho (que interpreta a Gu Won).

La serie 'King the Land' de Netflix

La serie 'King the Land' de Netflix / Netflix

