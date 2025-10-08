Óscar Jaenada: "En España estamos condenados a entendernos teniendo culturas muy distintas"

Óscar Jaenada y Ricardo Gómez viven una particular amistad con el mundo de los toros como telón de fondo en 'La suerte. Una serie de casualidades', la nueva serie española de Disney+ que llega a la plataforma este miércoles 8 de octubre. Creada por Paco Plaza 'Verónica', 'REC') y Pablo Guerrero ('Alba', 'Entre tierras'), se trata de una 'road movie' en forma de comedia, de seis episodios, que se ha filmado a lo largo de toda la geografía española, recorriendo 6.000 kilómetros de carretera.

—Interpretan a un torero, 'El Maestro', y a David, su taxista, dos personajes que en principio parecen tener poco en común. ¿No es curioso que acaben forjando una amistad siendo tan diferentes entre sí?

Ricardo Gómez: Sí. De hecho, creo que esa es un poco la idea de la serie: qué pasa si dos personas absolutamente opuestas se ven obligadas a compartir un mismo espacio durante un tiempo. Y qué sucede si, de pronto, empiezan a prestarse atención. Creo que ese es el reto que plantea 'La suerte' también al espectador, que puede preguntarse: "¿Y si yo fuera David? ¿Qué haría? ¿Aceptaría el trabajo, el dinero, y estaría seis meses sin hablar con esta gente, o directamente lo rechazaría?".

Óscar Jaenada: También creo que la serie habla de España, de las diferentes Españas, de que todos somos España, pero nada tiene que ver el día a día de un vasco con el de un andaluz, por ejemplo, y aun así compartimos una nacionalidad. Tenemos una riqueza cultural enorme que deberíamos valorar más. Estos dos personajes están condenados a entenderse, y yo creo que eso es un reflejo de lo que nos está pasando a todos.

—Porque vivimos muy polarizados, y la serie muestra justo lo contrario: que es posible entenderse.

Óscar: No es que estemos muy polarizados, lo que pasa es que entendemos 'polarizado' como algo negativo. Somos distintos, venimos de lugares y educaciones diferentes. Los toros, por ejemplo, no forman parte de la cultura de toda España, sino de una parte. En España estamos condenados a entendernos teniendo culturas muy distintas. Porque este país es una unión de culturas, y 'La suerte' refleja eso muy bien.

—Tampoco es tan habitual que una serie aborde el tema de los toros, un asunto delicado. Lo hizo, eso sí, hace poco el documental 'Tardes de soledad'.

Óscar: Sí, no es habitual, y es curioso, porque es algo nuestro. Poca gente en el mundo tiene el derecho de hablar de los toros como nosotros. Por eso creo que había que hacerlo.

Ricardo: Estoy de acuerdo. No es que la serie haga algo totalmente nuevo, porque casi todo está hecho, pero sí junta elementos que la hacen especial, con personalidad. 'La suerte' utiliza algo profundamente arraigado en España (el mundo del toreo) y lo convierte en algo propio, muy nuestro. No se parece a ninguna serie extranjera. Ese es su valor.

Óscar Jaenada, en 'La suerte' / Enrique Baró Ubach / Disney+

—En el reparto también está Óscar Higares, alguien que conoce muy bien ese mundo porque fue torero. ¿Cómo fue trabajar con él?

Óscar: Una garantía. Interpretando al Maestro, tenerlo allí era fundamental. Me corregía detalles técnicos, cosas que para nosotros parecen pequeñas, pero para un torero son importantes. Tenerlo en el set eliminaba todas esas dudas. Si él lo veía bien, era porque estaba bien, era porque no nos sobraba ni nos faltaba nada. Lo mismo con Alejandro Talavante, que también me enseñó su arte y además participa en un par de escenas.

Ricardo: Tener a Higares fue como tener un 'coach' permanentemente. Pero además hay que destacar que hace un gran trabajo como actor, igual que toda la cuadrilla. Han conseguido algo dificilísimo: crear atmósfera. Esa sensación de viaje, de grupo, está desde el minuto uno. Aunque nunca hayas vivido con una cuadrilla de toreros, te sientes dentro de su mundo.

—Y hablando de los toros... En la serie también aparecen posturas a favor y en contra. ¿Qué piensan ustedes de ese mundo?

Ricardo: En mi caso fue sencillo, porque mi personaje y yo estamos alineados en la misma postura. A diferencia de Óscar, yo no he tenido que crear a alguien del universo de la tauromaquia, ni entrar en la plaza para hacer mi trabajo como actor, porque es algo que no me interesa nada.

Óscar: Yo creo que no tiene sentido juzgar a los personajes. Un actor no puede hacerlo. Lo que sí puedo decir es que he aprendido mucho con este trabajo, pero la tauromaquia no forma parte de mi cultura, ni lo ha hecho nunca.

—La serie es también una 'road movie', que viaja por diferentes puntos de España, desde Benidorm hasta Zaragoza. ¿Cómo fue rodar en tantos lugares distintos?

Ricardo: Quiero destacar el esfuerzo de producción. Cuando nos dijeron que rodaríamos durante las fiestas del Pilar, en pleno centro de Zaragoza, pensé que era imposible. Porque no se hacía una recreación, sino que rodamos allí, en las fiestas reales.

Óscar: Sí, y también en Las Ventas, junto a toreros reales antes de la corrida de ese día. Se intentó hacer lo más auténtico posible porque teníamos la capacidad de hacerlo. Hay algo muy curioso de ese mundo, que es que la cuadrilla vive en una constante fiesta: van a Las Ventas por San Isidro, a Zaragoza por el Pilar… Viven de fiesta en fiesta, así que es un mundo un poco irreal, porque juegan en otras condiciones, así que es curioso.

Ricardo Gómez, en 'La suerte' / Enrique Baró Ubach / Disney+

—Hay un episodio rodado en blanco y negro. ¿Qué creen que aporta?

Ricardo: Esa sería una pregunta más para Paco Plaza, que fue el que dirigió ese capítulo. Desde mi punto de vista como espectador, creo que quiso aislar el ruido de la serie —la comedia, la cuadrilla, la fiesta— para adentrarse en la mente del Maestro al que interpreta Óscar y hacer una especie de tratado sobre el miedo, la muerte y el dolor de una manera mucho más emocional y psicológica. A partir de ahí, la serie se desnuda y ya no ves igual los capítulos siguientes.

—El final queda abierto. ¿Saben si habrá más episodios?

Óscar: No tenemos constancia de nada. Yo creo que el proceso lógico será ver la evolución que tiene, pero imagino que, tras el estreno en San Sebastián, alguien ya estará pensando en ello.

—El título de la serie es 'La suerte' porque el Maestro cree que David es como un amuleto par él. ¿Creen ustedes en ella?

Óscar: Sin duda. Yo vivo con ella.

Ricardo: Sí, en cierta manera sí.

—¿Y creen que en su trabajo influye tanto como el talento?

Ricardo: Muchísimo. Solo un 7% de los actores puede vivir exclusivamente de esto. Si ahí no hay un componente de suerte…

—En la serie miran cara a cara a un toro. ¿Cómo fue rodar esas escenas?

Óscar: El de Ricardo es digital (ríe). En mi caso, en cambio, sí hubo un toro real, en una escena nocturna. Yo pensaba que era manso, pero el otro día me dijeron que no. El toro se puso nervioso al oler sangre en la plaza, cosa que generó una de las situaciones más divertidas, que fue tenerme a mí recriminando al director que pensara otra opción, porque ese animal estaba demasiado nervioso para ponerme frente a él. Pero al final me puse delante.

Ricardo: Yo tuve suerte de que tenía que estar de lejos mirándote.

Óscar: (Ríe) Sí, fue una de esas experiencias límite del oficio. Si pasa algo, para eso está el seguro.