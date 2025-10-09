Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'La que se avecina' ya anuncia nuevos episodios en Telecinco casi dos años después de estrenar el último

La serie retomará su temporada 14 casi dos años después de emitir el primer capítulo de esa tanda.

'La que se avecina' vuelve muy pronto a Telecinco para retomar su temporada 14. Los vecinos más alocados volverán a la televisión en abierto casi dos años después del último episodio que estrenó Mediaset.

Fue en noviembre de 2023 cuando Telecinco emitió el primer capítulo de la temporada 14, que ahora retoma con una promo donde los personajes de Amador Rivas y Agustín Gordillo reciben un diagnóstico nada agradable: "Tu cráneo está lleno principalmente de líquido cefalorraquídeo. Le falta más o menos el 90% del cerebro normal", comenta el doctor.

La escena continúa con Amador preocupado: "Entonces, ¿qué tengo ahí dentro?", su amigo, el personaje que interpreta Carlos Areces le indica que mueva la cabeza para comprobar si le pasa "como cuando te entra agua en la piscina". La pieza termina con la voz en off anunciado: "La que se avecina, muy pronto en Telecinco".

La temporada 15, disponible en Amazon

Mientras tanto, en Amazon Prime Vídeo está disponible la temporada 15 de la serie desde hace un año y la temporada 16 ha finalizado su rodaje este rodaje. Para esta última tanda, la serie afronta un importante cambio con la reducción de la duración de sus episodios a la mitad. Así, la comedia de los hermanos Caballero tendrá capítulos de 35-50 minutos de duración y no de 80, como ha acostumbrado desde sus inicios.

Las mejores ofertas de Amazon (9 de octubre): desde un 25 % hasta un 50 % de descuento

El gran tirón del Conservatorio Superior de Música "Martínez Torner", también fuera de Asturias

El pueblo asturiano con vistas a los Picos de Europa que vende el queso más guapo del mundo (envuelto en flores comestibles)

Barbón llama a alcanzar la "unidad interior" contra el peaje del Huerna: "Que los ciudadanos participen y nos movilicemos"

Satanás Trump desata el júbilo en Gaza

Primeras e inesperadas imágenes de Raquel Sánchez Silva tras el giro en el caso Biondo: "Por favor, deja de perseguirme"

Recordar una vendimia de antaño, degustación de vino de Cangas, música en directo, talleres infantiles: todo lo que ofrece la XXIII Fiesta de la Vendimia canguesa

