El productor de 'El caso Asunta' desvela la verdad de cómo consiguió el papel Candela Peña: "Cuenta una versión muy suya, ojalá tuviese también buena memoria"

Una de las grandes fortalezas de la serie 'El caso Asunta', que ha cosechado un gran éxito entre el público, es el papel de Candela Peña como Rosario Porto. Una interpretación que se ha resaltado también por parte de la crítica y que ha contribuido a que la producción haya tenido un gran recorrido (y lo sigue teniendo a través de plataformas).

Candela Peña ha asegurado en varias entrevistas que cuando realizó el cásting para la serie le propusieron otro papel, el de la guardia civil, pero que ella insistió en que quería el de Rosario Porto y le pidió al productor que le hiciera una prueba porque "no la conocía". El resto es historia, ella finalmente interpretó a la protagonista y triunfó.

Sin embargo, el productor aludido, Ramón Campos Sáez, de Bambú Producciones, ha querido matizar a Candela Peña a través de sus redes sociales: "Cada vez que Candela Peña habla del productor de 'El caso Asunt'a en entrevistas —sin nombrarlo— habla de mí. Y cada vez que cuenta cómo llegó a la serie, cuenta una versión… digamos… muy suya. La realidad fue un poco distinta", comienza su relato el productor.

"Entendí que había algo más"

"Quedé con Candela y con su representante en la cafetería del Hotel Riu porque quería ofrecerle el papel de la policía que luego interpretó María León. Yo no la conocía personalmente, así que lo único que tenía en la cabeza era su personaje público: intenso, directo, impredecible. Eso es cierto", continúa Campos Sáez, que prosigue: "Pero también lo es que, cuando empezamos a hablar, entendí que había algo más. Había algo en su mirada, en cómo escuchaba, en cómo llenaba el silencio… que me hizo pensar: sí, ella puede ser Rosario. Tanto que, al terminar la reunión, treinta minutos después, le propuse hacer una prueba para enviar a Netflix".

En ese punto, explica el productor, "ya estaba convencido de que podía hacerlo. Aun así, como sabía que a quien no la conociera podía sucederle lo mismo que a mí, decidí preparar la mejor prueba que he visto hacer en este país. Contraté al equipo de maquillaje y peluquería que luego trabajaría en la serie. Trajimos pelucas y trabajamos el maquillaje para hacer desaparecer a Candela y que apareciese Rosario. También al director, al director de fotografía y al foto fija. Estuvimos una jornada entera solo para ella. Cualquiera que haya hecho casting sabe que eso no es lo habitual. Ni de cerca. No hicimos prueba a nadie más. Fue la única actriz a la que probamos", asegura con rotundidad.

De hecho, concluye, "la primera fotografía que Netflix publicó de la serie salió de ese día. De esa prueba. De ese casting. Es la que acompaña este post. Yo mismo le di las indicaciones de cómo debía posar para esa foto. El pasillo que sale tras ella es el pasillo de nuestras oficinas. Candela tiene un talento inmenso. Transformador. A veces desconcertante. Ojalá tuviese también buena memoria".

La respuesta de Candela Peña

Poco después, la propia Candela Peña le ha respondido al productor: "Querido Campos, mi versión no dista de está en absoluto … salvo q yo pregunté a quien tienes para Rosario, dijiste q querías probar a dos actrices que nombraste y YO, te pedí la prueba, te dije q había venido vestida un poco de ella.. m dijiste NO y luego…dijiste no pierdo nada en hacer una prueba con todo. La hice gracias a @mara_collazo_esmoris y mientras decía el texto, tú ya te fuiste a hablar con Netflix en la primera frase, lo viste claro y Netflix al parecer también. Tengo memoria de ese y otros días. Gracias por permitirme dar vida a ROSARIO. Importantes los medios, pero también los talentos de los que trabajamos para ti. Viva Sedes y Jacobo los directores".

El productor también le ha respondido queriendo zanjar el asunto: "Querida Candela, el problema es cuando se cuenta solo una parte de la historia—y se repite una vez tras otra— en lugar del proceso completo. Porque entonces lo que queda para el futuro es una versión parcial que puede tener algo de injusta. Dicho esto. Estoy de acuerdo contigo en que al final lo importante es el talento: Desde el de los actores, directores, guionistas, maquillaje y peluquería, fotografía, hasta el de los montadores… el de todos los que suman para que una serie exista".