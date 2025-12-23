Ignacio Garriga, de Vox, le para los pies a Lorena García en 'Espejo Público' por lo que llega a afirmar: "No me manipule"

Las elecciones extremeñas y la proximidad de los comicios en Aragón han hecho que los magacines de actualidad sigan al pie del cañón con los temas políticos, dejando a un lado asuntos más desenfadados y propios de estas fechas y hoy en 'Espejo Público' se ha vivido un tenso enfrentamiento entre un político de Vox y Lorena García.

Pasaban de las 10:00 horas cuando la presentadora, que en este período sustituye a Susanna Griso (actualmente de vacaciones), daba la bienvenida a Ignacio Garriga, político de Vox, para analizar el resultado electoral en Extremadura.

En primer lugar, García preguntaba si en Vox veían posible una investidura de María Guardiola (PP) con la abstención del PSOE: "Creo que podría producirse sin ninguna duda", respondía el invitado.

Tras el análisis de la situación política, Lorena quiso saber la opinión de Garriga sobre el vídeo viral en el que dos jóvenes afirman ser gays y votantes de Vox: "Pues, estos. jóvenes están haciendo una demostración de sentido común y de tener criterio, son jóvenes que han escuchado directamente el mensaje de Vox y no se han dejado intoxicar por ciertos medios de comunicación que tienen mucho interés en manipular el mensaje de Vox y hacer creer que Vox es lo mismo que PP y PSOE", apuntó inicialmente el político.

"Estos jóvenes se ven traicionados por unos políticos han prometido mucho y no han hecho absolutamente nada", proseguía el invitado. "El PSOE trajo el matrimonio homosexual que es uno de los grandes logros del movimiento LGTBI", apuntaba la presentadora.

"Sí, sí pero que el problema no es si se es gay o no se es gay, eso será un problema que tendrán algunos, nosotros no", respondía Garriga, haciendo que la presentadora saltarse inmediatamente. "No es un problema ser gay. Ser gay no es un problema, señor Garriga".

"No, no. Lo estoy diciendo yo, que no me manipule, que se lo estoy diciendo yo, que no es un problema", afirmaba tajante el político. "El problema es que no pueda acceder a una vivienda un joven, no pueda salir seguro a la calle, ... esos son los verdaderos problemas no la orientación sexual. Cada uno es libre, solo faltaría", concluía.