Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Sigue el tráfico de drogas

Netflix recupera 'Clanes' con Clara Lago y Tamar Novas y pone fecha de estreno a su segunda temporada: ficha a este conocido actor en sus nuevos episodios

La ficción gallega regresará el 3 de abril con nuevos episodios y la incorporación de Luis Zahera al reparto.

Clara Lago y Tamar Novas en la segunda temporada de 'Narcos'.

Clara Lago y Tamar Novas en la segunda temporada de 'Narcos'. / Netflix

Carlos Merenciano

Madrid

Netflix ya ha activado la cuenta atrás para el regreso de 'Clanes'. La plataforma estrenará la segunda temporada el próximo 3 de abril, recuperando uno de sus títulos españoles más internacionales. La ficción, producida por Vaca Films, volverá a situar en el centro del tablero a Ana y Daniel, interpretados por Clara Lago y Tamar Novas.

Entre las principales novedades del reparto destaca la incorporación de Luis Zahera, que se suma a los nuevos episodios tras su paso por otras series como 'Animal', también disponible en la plataforma. Junto a él repiten y completan el elenco nombres como Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, María Pujalte, Chechu Salgado y Diego Anido.

La primera entrega se convirtió en un fenómeno inesperado: fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix en su semana de estreno, alcanzó el número uno en 28 países y logró entrar en el Top 10 de 82 territorios. Un respaldo internacional que elevó la historia ambientada en las Rías Baixas a fenómeno global dentro del catálogo de la plataforma.

La segunda temporada, escrita por Jorge Guerricaechevarría y dirigida por Marc Vigil y Javier Rodríguez, arranca con un salto temporal de tres años. Aunque intentaron dejar atrás su pasado, Ana y Daniel vuelven a quedar atrapados en el mundo del narcotráfico, pero esta vez desde posiciones opuestas.

Noticias relacionadas

Daniel acepta salir al mar “una última vez” para ayudar a su padre, mientras que Ana regresa a Cambados para colaborar con el clan rival de los Padín, aun sabiendo que esa decisión puede precipitar tanto la caída de la familia como el final definitivo de su historia de amor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
  2. La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
  3. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  4. Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
  5. Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
  6. Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
  7. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  8. Emma García para Fiesta en directo por el enfado por la ocupación de 'sus 'inquiokupas': 'Me denuncian ellos a mí por acoso y coacción

Alejandra Rubio rompe su silencio por la ruptura y apunta a un trabajador de Espejo Público: "A una persona que quieres no le pides que se posicione"

Atasco kilométrico en la "Y": dos accidentes casi seguidos, a la altura de Robledo, dificulta la circulación en la principal autopista de Asturias

Atasco kilométrico en la "Y": dos accidentes casi seguidos, a la altura de Robledo, dificulta la circulación en la principal autopista de Asturias

Siero acelera con el nuevo contrato de la zona azul y ya tendrá las ofertas de la segunda licitación a finales de marzo

Siero acelera con el nuevo contrato de la zona azul y ya tendrá las ofertas de la segunda licitación a finales de marzo

El Antroxu de Gijón invade Nuevo Roces y El Coto a golpe de tambor: así fueron sus desfiles

El Antroxu de Gijón invade Nuevo Roces y El Coto a golpe de tambor: así fueron sus desfiles

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el producto esencial que convierte tu lavadora en una tintorería de lujo por menos de un euro: adiós a la la plancha y a perder ropa

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el producto esencial que convierte tu lavadora en una tintorería de lujo por menos de un euro: adiós a la la plancha y a perder ropa
Tracking Pixel Contents