En Prime Video
La serie 'La casa de los espíritus' se estrenará el 29 de abril en 240 países
La adaptación televisiva de 'La casa de los espíritus', con Dolores Fonzi y Alfonso Herrera, llegará tras la película de 1993 y se centra en la lucha de clases y la agitación política.
EFE
La serie 'La casa de los espíritus', la primera adaptación en español para la televisión de la icónica novela de Isabel Allende, se estrenará el 29 de abril en 240 países, según anunció este lunes Prime Video durante la 76 edición de la Berlinale.
'La casa de los espíritus' es una saga familiar de ocho episodios que comprende un periodo de medio siglo, centrado en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Sudamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.
Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo encabezan el reparto de esta serie que tiene entre sus productoras ejecutivas a la propia Allende y a la actriz Eva Longoria y que ha sido íntegramente rodada en Chile.
La producción de Prime Video llega tras la adaptación al cine de la novela en 1993, película que protagonizaron los ganadores del Oscar Meryl Streep y Jeremy Irons.
Los primeros tres capítulos de 'La casa de los espíritus' se proyectan este lunes en el certamen berlinés, dentro de la sección Berlinale Special Series.
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía