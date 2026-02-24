Winona Ryder, fichaje estrella de la tercera temporada de 'Miércoles' en Netflix

Una de las series con más tirón de Netflix, 'Miércoles', ya prepara su tercera temporada, en la que contará con un fichaje estrella: Winona Ryder. Después del cierre de 'Stranger things', la actriz seguirá ligada al gigante del 'streaming' en los nuevos capítulos de la serie protagonizada por Jenna Ortega, con la que ya coincidió en la secuela de 'Bitelchus'.

De hecho, el nombre de Ryder ya aparece en el reciente 'teaser' de la tercera temporada de 'Miércoles', donde se desvela cómo se llamará su personaje: Tabhita. Sin embargo, todavía se desconocen más detalles sobre su papel, como si interpretará a algún nuevo miembro de la familia Addams o a alguna profesora de la academia Nevermore.

"Estoy muy contento de que Winona se haya unido a nosotros, encaja perfectamente en este universo", ha afirmado el director y productor ejecutivo de la serie, Tim Burton, en un comunicado, sobre la incorporación de la actriz, que ya fue una de sus musas en los años 80 y 90 con películas como 'Eduardo Manostijeras' y la 'Bitelchus' original. Hace poco, también colaboraron en la secuela de esta última.

Eva Green, la tía Ophelia

"En lo que respecta a los marginados, Winona Ryder es la mejor de todos los tiempos", han declarado los creadores y 'showrunners' de 'Miércoles' Alfred Gough y Miles Millar, que también trabajaron con la actriz en la secuela de 'Bitelchus', donde precisamente interpretaba a la madre de Jenna Ortega. Ambos han aprovechado para alabarla: "Su legendaria colaboración con Tim Burton ha dado lugar a algunos de los personajes más inolvidables del cine".

Noticias relacionadas

La serie anunció recientemente el fichaje de Eva Green, que dará vida a Ophelia, la hermana de Morticia Addams. Completan el reparto de 'Miércoles' Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton, with Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Joanna Lumley y Fred Armisen.