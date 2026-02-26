Nuevas intrigas reales
Leonor Watling y Ángela Cervantes se suman a 'Su Majestad' en su segunda temporada: así serán los nuevos episodios, que ya inician su rodaje
La comedia creada por Borja Cobeaga y Diego San José incorpora nuevos personajes en plena grabación de sus seis episodios
Carlos Merenciano
Prime Video ha anunciado la incorporación de Leonor Watling y Ángela Cervantes a la segunda temporada de ‘Su Majestad’, la comedia creada por Borja Cobeaga y Diego San José. La serie se encuentra actualmente en pleno rodaje y prepara seis nuevos episodios que se estrenarán próximamente.
La ficción continúa liderada por Anna Castillo, que da vida a la reina Pilar, y Ernesto Alterio en el papel de Guillermo, jefe de la Casa Real. En esta nueva etapa, Watling interpretará a Amanda Montesinos, una antigua amiga del rey Alfonso, mientras que Cervantes encarnará a Valentina de Moreneses, la prima excéntrica y fiestera de la joven monarca, dos personajes que prometen agitar la estabilidad del Palacio.
La trama retoma la historia en 2026, con Pilar ya coronada y decidida a modernizar la institución en un contexto de creciente rechazo hacia la monarquía. En su intento por marcar distancias con el legado de su padre, la reina deberá enfrentarse a tensiones internas, amores incómodos y alianzas inesperadas, entre ellas la figura de Amanda, vinculada al pasado del anterior rey.
El rodaje se desarrolla entre Madrid y otras localizaciones emblemáticas. Espacios como el Palacio de Linares, el Casino de Madrid o el Palacio de Santoña vuelven a servir de escenario, junto a nuevos enclaves como la Basílica de San Miguel, la Plaza de las Cortes o el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte. También se ha grabado en el Cerco de San Teodoro, en las minas de Almadén, en Ciudad Real.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles