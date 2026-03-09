Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Del 9 al 12 de marzo

'El hormiguero' sigue por la vía política y recibe a este mandatario por primera vez en el programa: lista completa de invitados

El programa de Pablo Motos también contará con Bárbara Lennie y Leo Sbaraglia para presentar lo nuevo de Pedro Almodóvar.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'

Pablo Motos, en 'El hormiguero' / ATRESMEDIA

Carlos Merenciano

Madrid

Nueva semana de invitados en 'El Hormiguero', el programa que conduce Pablo Motos en Antena 3. Del lunes al jueves pasarán por el plató un presidente autonómico, un artista internacional y varios rostros del cine y la ficción televisiva.

Lunes 9 de marzo

El programa arranca la semana con la visita de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP andaluz. El dirigente acudirá por primera vez al espacio para hablar de la actualidad política y mostrar su faceta más personal. Además, presentará su libro "Manual de Convivencia. La vía andaluza", en el que combina recuerdos personales con su trayectoria política.

Martes 10 de marzo

El martes será el turno de Luis Fonsi, que visitará el programa para repasar el final de la gira mundial con la que ha celebrado sus 25 años de carrera. El cantante también presentará su nuevo single, titulado "Cambiaré".

Miércoles 11 de marzo

El miércoles acudirán al plató las actrices Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero. Las intérpretes presentarán 'Esa noche', la nueva serie que protagonizan y que llegará a Netflix el próximo 13 de marzo. La ficción narra la historia de tres hermanas que deberán afrontar un inesperado suceso que pondrá a prueba su relación.

Jueves 12 de marzo

Noticias relacionadas

La semana se cerrará con la visita de Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, protagonistas de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar. Ambos acudirán al programa para hablar de este proyecto cinematográfico que llegará a los cines el próximo 20 de marzo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  3. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
  4. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  5. La defensa de Almada de uno de los futbolistas más criticados del Oviedo: “Es muy bueno; Paunovic insistió mucho en su fichaje”
  6. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  7. Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
  8. Operarios municipales empiezan a acondicionar las zonas verdes de La Corredoria

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de ropa de cama más barato del mercado: sábanas estilo hotel 5 estrellas

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de ropa de cama más barato del mercado: sábanas estilo hotel 5 estrellas

Laviana celebra la fiesta gastronómica del Cabritu con 18 restaurantes y mucha música, con "Tekila" y "Waykas"

Laviana celebra la fiesta gastronómica del Cabritu con 18 restaurantes y mucha música, con "Tekila" y "Waykas"

Susto en la Autovía del Cantábrico al perder parte de su carga un camión cargado de madera

Susto en la Autovía del Cantábrico al perder parte de su carga un camión cargado de madera

La Justicia ordena a Ayuso a iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto

Miguel Rodríguez, gerente del área sanitaria III que suena como próximo gerente de Oviedo, afirma estar "a disposición del Sespa" ante los cambios en el mapa sanitario

Miguel Rodríguez, gerente del área sanitaria III que suena como próximo gerente de Oviedo, afirma estar "a disposición del Sespa" ante los cambios en el mapa sanitario

Alimerka se fija un objetivo de crecimiento de más del 5% para 2026 tras un año "de estabilidad"

Alimerka se fija un objetivo de crecimiento de más del 5% para 2026 tras un año "de estabilidad"

Oviedo renueva la Escuela-Teatro Pumarín con un proyecto que forma a 44 jóvenes desempleados

Oviedo renueva la Escuela-Teatro Pumarín con un proyecto que forma a 44 jóvenes desempleados
Tracking Pixel Contents