Solo en RTVE
¿Dónde ver 'Barrio Esperanza', la serie que ha arrasado en TVE, en streaming?
La nueva ficción de La 1 no cuenta, por ahora, con ninguna plataforma asociada a su distribución: su único destino en streaming es RTVE Play.
Carlos Merenciano
Si te has enganchado a 'Barrio Esperanza' en La 1 y buscas dónde seguirla en streaming, la respuesta ahora mismo es muy clara: solo se puede ver en RTVE Play. Los dos primeros episodios de la serie, que firman un gran 15,3% en su estreno, ya están disponible en la plataforma de forma gratuita.
A diferencia de otras ficciones recientes de RTVE, 'Barrio Esperanza' no ha sido anunciada como una serie participada por ninguna gran plataforma internacional. No figura, por el momento, ni como título asociado a Prime Video, como muchas de las series públicas estrenadas en los últimos tiempos, ni como uno de los proyectos incluidos en el acuerdo de adquisición entre Disney+ y RTVE anunciado hace unas semanas.
Por eso, quien quiera ver la serie fuera de su emisión lineal en La 1 tendrá que acudir a RTVE Play, que es hoy su única ventana digital confirmada. No hay constancia oficial de una segunda vida inmediata en otras plataformas, ni tampoco de una venta cerrada a Disney+ dentro del pacto que ambas compañías mantienen para algunos títulos de la televisión pública.
Así que, al menos de momento, 'Barrio Esperanza' juega en casa: televisión en La 1 y streaming en RTVE Play. Si más adelante RTVE cierra una nueva salida para la serie, será entonces cuando se abra una segunda ventana en la ficción educativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia
- José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
- La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
- Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves