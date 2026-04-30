Eva Ugarte y Francisco Ortiz ('¿A qué estás esperando?'): "La serie es una excusa para hablar de más cosas que de lo erótico festivo"

Lo más reciente que han hecho en materia de series nos los hacen recordar como un superhéroe y una 'superwoman'. Porque Francisco Ortiz (Madrid, 1986) lo era en 'García', su primer papel protagonista total, aunque el actor ya era conocido por sus papeles en 'El secreto de Puente Viejo' y 'Amar es para siempre', entre otras producciones, como 'El Cid'. Además del teatro, su gran pasión. Y Eva Ugarte (Madrid, 1983) siempre será la mamá de 'Mira lo que has hecho', la serie autobiográfica de Berto Romero, que luego contó con ella para 'El otro lado'. Aunque también ha intervenido en 'Ciega a citas', 'Velvet', 'Bajo sospecha' y 'Madres. Amor y vida', además de hacer mucho cine. En '¿A qué estás esperando?' , ficción de la que Antena 3 estrena este jueves 30 de abril un nuevo capítulo, se enfrentan al reto de un papel que exuda erotismo.

Daryl y Carol son pareja y viven el sexo intensamente. ¿Aunque no tanto como Sonia (Adriana Torrebejano) y Can (Rubén Cortada)?

Francisco Ortiz (F. O.): El sexo para ellos es también algo realmente importante, por lo que poco a poco se irán viendo más cositas.

Esa pasión loca les lleva a tomar una decisión pelín precipitada.

Eva Ugarte (E. U.): El sexo es el pegamento que les une. Y lo disfrutan tanto, que quieren pasar con esa sensación el resto de sus vidas. Por eso son unos locos que a los pocos meses de empezar la relación se quieren casar. Luego, durante los ocho capítulos, vamos descubriendo sus universos familiares, que son tela, y lo que les va pasando a cada uno. También que discutimos un poquito y nos vamos dando cuenta de que igual la decisión ha sido un poco precipitada. Van pasando muchas cosas muy divertidas y con mucha lógica, mucha pasión y mucha diversión. Los personajes tienen un desarrollo muy interesante. Se van descubriendo muchas cosas de ellos y lo que le va enseñando el uno al otro.

¿Hay más miedo ahora a los sentimientos y al compromiso que al sexo en sí, como refleja la serie?

F. O.: Sí es cierto que vivimos en tiempos del aquí y ahora, de la inmediatez para todo, y todo lo que hable del futuro siempre creo que da un poco de miedo, aunque a mí me parece muy necesario. Creo que los seres humanos vivimos vidas muy largas y no pensar en el futuro y querer protegerse un poco para lo que venga es un error.

E. U.: Sí, estoy de acuerdo en que parece que las generaciones que vienen son muy modernos en muchas cosas, y sexualmente como más abiertos, pero a la hora de mojarse, nunca mejor dicho, el corazón y abrir los sentimientos y emociones y contar la verdad de lo que le está pasando a uno, yo, que tengo algunas amigas de veintipico años, lo veo. Veo clarísimamente cómo son: mucho más valientes por una parte, más hacia lo sexual, pero hacia lo afectivo hay como... Y luego también creo que es que se están cambiando las estructuras mentales. Estamos liberando muchas cosas. También entiendo que antes se casaba mucho la gente porque es lo que había hecho su vecino, su primo y era lo que tocaba. Y ahora tampoco creo que es que haya tanto temor al compromiso, sino más bien otra forma de entender las familias y la manera de vivir la vida.

"No creo que haya tanto miedo al compromiso, sino más bien otra forma de vivir la vida" Eva Ugarte — Protagonista de la serie '¿A qué estás esperando?'

También se ve un poco en la serie cómo las mujeres adoptamos roles que antes criticábamos a los hombres, como la falta de compromiso en las relaciones, pero también hemos logrado esa libertad que antes solo disfrutaban ellos.

E. U.: Si libre lo entendemos como algo masculino que queda del pasado, cuando un hombre podía disfrutar de más libertad que una mujer, entendido así, en términos generales, yo creo que esas cosas están cambiando. Tanto Carol como Sonia son dos mujeres muy guerreras, muy libres. Se explica mucho en la novela sus personalidades y es verdad que en la serie también se ve reflejado un tipo de mujer que toma más decisiones y es más independiente, tanto económica como emocionalmente. Si nos referimos a eso como masculino positivo, bien. Lo masculino negativo que no nos gusta a las mujeres entiendo que es esa parte de que al hombre le falta compromiso o le falta afecto, o la demostración del afecto en determinadas circunstancias. Pero aquí se compensa, porque son los hombres los que sienten mucho, son ellos los que aquí están conquistando a la mujer. Yo creo que hay un baile muy interesante entre lo femenino y lo masculino, sin sacar lo negativo. Se ve que todos hacen equipo.

Como en las novelas de Maxwell, aquí se plantean muchos temas que entran muy bien gracias a que se sirven en el envoltorio de la comedia fresca y divertida.

F. O.: Sí, son historias muy fresquitas que lo que piden es eso: comedia, ligereza, un buen ritmo, mantener entretenido al espectador... Y que, además, gracias al calado que tiene cada personaje, logran que este acabe empatizando. Antes del estreno ya estábamos bastante confiados. Creíamos que el espectador disfrutaría muchísimo.

E. U.: A ver, la comedia siempre es un caballo de Troya para hablar de todo, porque es muy interesante el desarrollo de la serie. En concreto, yo puedo hablar de mi personaje, de Carol, porque, precisamente, como has dicho, a través de la comedia y de algo muy divertido y placentero vamos a ver que el personaje ha sufrido. Para mí, personalmente, es lo peor que te puede pasar en la vida. Hay mucho dolor. A través de mucha sensibilidad, de comedia y de humor, contamos una historia que cuando la gente se entere de lo que le ha pasado a Carol, verá que es algo de lo que no quieres ni hablar, de lo desagradable que es.

Algo que se irá viendo, claro.

E. U.: Sí. Y todos los personajes tienen secretos dolorosos que se van a ir contando. O sea, la serie efectivamente, es una excusa para hablar de muchas más cosas, aparte de lo erótico festivo. Se toca mucho el tema familiar como raíz, origen, de todo.

"Vivimos en tiempos del aquí y ahora y lo que hable del futuro da un poco de miedo" Francisco Ortiz — Protagonista de la serie '¿A qué estás esperando?'

Las familias pueden influir para bien o para mal en una persona y también en una relación.

E. U.: Totalmente. Es el satélite con el que te mueves. Pero nuestra trama se desarrolla más a partir del capítulo dos. Con lo que en el primero solo ha sido una asomadita.

¿Qué proyectos tienen pendientes? ?¿O qué les gustaría hacer?

F. O.: Hay cosas pendientes de estrenar en diferentes plataformas y para el año que viene teatro, que hay mucha hambre de teatro.

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E. U.: Pues yo aún no te puedo contar nada, pero, al ver que llevas un colgante del cuerno napolitano, te confesaré que quiero ir a Nápoles, donde he estado este verano. Quiero estar en Italia y rodar allí. Estoy aprendiendo italiano, echándole mucho morro, porque estoy enamorada de ese país. Y en especial de Nápoles.