'Yo siempre a veces', serie producida por Los Javis, premiada en Canneseries: "Es importante que el audiovisual haga cultura, no solo entretenimiento"

"Todo cuadraba mucho para que esta serie fuera algo importante en nuestra vida", explicaba hace unas semanas el actor David Menéndez, también conocido como Boye en su faceta musical, durante la presentación de la serie 'Yo siempre a veces' en el festival D'A de Barcelona, cuando recordaba por qué decidió involucrarse como protagonista de la ficción. "Cuando empecé a leer el guion pensé que era diferente, una historia más auténtica, más cruda", añadía el actor. Precisamente por eso, la serie de Movistar Plus+, producida en colaboración con Suma Content (la productora de Los Javis), ha ganado el premio a Mejor Guion, firmado por sus creadoras Marta Bassols y Marta Loza junto a Almudena Monzú, en el prestigioso festival Canneseries.

La serie, protagonizada por Ana Boga y David Menéndez, junto a Paco Tous, Belén Ponce de León, María de Medeiros, Diane Guerrero, Neus Asensi, Juani Ruiz y Jordi Vilches, muestra un retrato crudo sobre la realidad de ser madre soltera en medio de la precariedad de la sociedad actual, sin un trabajo estable que permita la conciliación y atravesada por la crisis de la vivienda. "Es una circunstancia generacional porque es algo relativamente nuevo. Por eso creo que es normal que empiecen a aparecer otras historias y otras voces que antes no habían surgido en el panorama audiovisual español", apuntó Boga en Barcelona.

Fotograma de 'Yo siempre a veces' / Movistar Plus+

Primer proyecto audiovisual

De hecho, Ana Boga se estrena por todo lo alto con su primer proyecto en la interpretación como protagonista de esta serie, donde interpreta a Laura, una joven que se hace cargo sola de su hijo tras una separación. "Realmente me aproximé a la creación del personaje y a la serie con mucha inconsciencia e inocencia", explicó la intérprete. "Hice todo el trabajo desde un punto muy racional y teórico, pero luego me dijeron que el personaje tenía que cobrar vida. Yo decía: '¿Cómo se hace eso?'. Pero al final acabó ocurriendo", aseguró.

Poco a poco, Boga fue aprendiendo que la asimilación de su papel tenía que ver con lo que ella vivía como actriz, pero también con lo que vive el personaje y "esa memoria que vas creando con las cosas que vas rodando". "Se crea como una simbiosis y es mágico", relató. Tras este primer proyecto, la actriz asegura que no le gustaría "que esto terminara aquí". "Tengo ganas de rodar, de conocer otros proyectos y vivir otras experiencias y otros personajes", comentó. Boga, como la protagonista, es madre de un niño pequeño y vivió esa etapa junto a su personaje. "Todo lo que tenía que ver con la maternidad conectaba un montón. También con esa maternidad nueva, no tan tradicional", aseguró.

Una responsabilidad

Por su parte, Menéndez descubrió que iba a ser padre en la vida real tres días antes de que le confirmaran su papel en la serie. "Al hombre no le sucede nada durante el embarazo, pero a la vez sí. Piensas cosas, hablas con la pareja, con otros amigos que ya han pasado por eso... Y te empiezas a preparar. Hay nueve meses de preparación abstracta, no sabes muy bien para qué. Empiezas a ver la tripa, vas leyendo y te haces una idea de lo que viene", explicó el actor sobre el proceso personal que vivió durante el rodaje.

Ana Boga en la serie 'Yo siempre a veces' / MOVISTAR PLUS+

Él interpreta a Rubén, padre del bebé junto a Laura que, tras su separación, deja de hacerse cargo del menor. Una vez estrenada la serie, David fue padre y entendió qué significa "no responsabilizarse" de la paternidad. "Hay cosas importantes en la vida y hay cosas que no lo son. Ser padre sí que lo es. Si no te responsabilizas, creas traumas. Si creas traumas, la sociedad va coja. Y si la sociedad va coja, entonces es una mierda", reivindicó el intérprete. A pesar de todo, el actor no considera que Rubén sea "un mal tío". "Hay mucho que los hombres pueden hacer de forma individual, pero también es una cosa cultural. Es importante ver por qué los hombres no ponen en valor estas cosas y cómo está montado el mundo, porque si tienes que trabajar 12 horas al día, a lo mejor tampoco puedes hacerte cargo de tus hijos", manifiestó.

Precariedad y soledad

La serie, que también habla de aspectos sociales como la crisis de la vivienda y la precariedad laboral, muestra un retrato generacional honesto y realista sobre las dificultades para madurar en la treintena y el peso de las expectativas. "Es importante que el audiovisual haga cultura, no solo entretenimiento. Si haces cultura y arte, la gente empieza a pensar un poco más", apuntó Menéndez. "También es importante ver que Lauras, hay muchas, y es también una manera de hacerla sentir reconocida", añadió, por su parte, Boga.

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En la ficción, la protagonista se siente sola en muchos momentos. "La soledad es inevitable en la maternidad porque hay un portal que tienes que atravesar y lo tienes que atravesar tú solo. Pero el hecho de que socialmente, este duelo que vive la madre, no se contemple, es lo que lo hace todavía más solitario", lamentó el actor. A su vez, la actriz cree que "no se pone en valor la crianza" y "se da por hecho a las madres". "Tenemos que continuar haciendo las cosas que hacíamos, aparte de ser madres. Y si no se nota que eres madre, mejor", concluyó.