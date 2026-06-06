Y "Hacks" nos hizo llorar

Tras habernos hecho reír (o mejor sonreír) durante cinco temporadas, "Hacks" nos hizo llorar en su episodio final. La serie consiguió erigirse como una de las joyas ocultas del catálogo de HBO Max y sus creadores han optado por cerrarla cuando estaba en lo más alto. Tras haber arrancado mostrando las primeras sombras del declive de su protagonista, toda la serie jugaba con ese eterno juego de equilibrios para mantenerse en el candelero. Por este motivo, en algún momento el concepto de la posible muerte de Deborah se tenía que plantear en su desenlace.

Deborah Vance (Jean Smart) es una veterana humorista de Las Vegas que se asoma al declive de su carrera. Aunque se trata de series diferentes y en plataformas distintas, Deborah bien podría ser lo que habría llegado a ser Mrs. Maisel sesenta años después. Una pionera en el mundo del espectáculo que ha sabido hacer humor con el arte de soltar todo aquello que piensa. No es una fracasada, pero empieza a saber que no es infalible. Hay unas nuevas generaciones que no la entienden o que la consideran pasada de moda. Por este motivo, recurre a una nueva guionista, Ava Daniels (Hannah Einbinder), que la va a ayudar a modernizar su repertorio. La relación entre estas dos mujeres, de generaciones distintas y de personalidad marcada, ha definido el tono de esta serie. Las peleas y reconciliaciones entre las dos han forjado su amistad y eran eventos que han marcado el cierre y la apertura de sus temporadas.

Para esta tanda final de episodios, la serie ha querido ir más allá del clásico desencuentro profesional entre sus dos protagonistas. La sombra de la muerte ha estado planeando durante toda la temporada y era algo que entraba dentro de lo posible, más teniendo en cuenta que esta vez la serie se marchaba de verdad. La temporada final arrancaba con la falsa muerte de su protagonista. Uno de esos bulos que de vez en cuando se hacen por las redes sociales y que arrastran a centenares de fans a la mansión de la estrella para expresar sus condolencias. A Deborah y a Ava el bulo les pilla regresando de Hong Kong tras el desenlace de la temporada anterior. Un regreso con el que Deborah se encuentra con el cariño de sus admiradores, a pesar del cual se enfrenta a la amenaza de su muerte profesional. Un incumplimiento de su contrato provoca que la productora de ese programa que tanto le costó sacar adelante logre la prohibición por orden judicial de que Deborah intervenga en cualquier espectáculo. Una restricción que le impide despedirse profesionalmente por todo lo alto y condenarla a esa irrelevancia que siempre ha evitado.

A su manera, Deborah sufre la llamada cultura de la cancelación. Ya no lucha contra su edad, sino contra un sistema deshumanizado y dominado por las grandes corporaciones. La serie no desaprovecha la ocasión para ir haciendo un repaso a temas que siguen de actualidad. Una de las líneas argumentales de la temporada es el uso de la inteligencia artificial para escribir guiones. Los nuevos tiempos amenazan también con dejar a Ava fuera de juego. Curiosamente, mientras se plantea esa trama, su personaje sufre un atropello de la mano de uno de esos coches sin conductor. ¿Una metáfora de los tiempos en los que vivimos? A lo largo de la temporada, Deborah y Ava encuentran la fórmula de sortear la prohibición y el eje argumental es hacer un gran espectáculo para que Deborah se despida por todo lo alto. Para montar ese último gran show, prácticamente tiene que empezar desde cero, lo que nos muestra lo complicado que es para alguien de a pie romper la tiranía de los algoritmos. En las redes, uno puede publicar lo que sea, pero sin el respaldo adecuado se convierte en algo parecido a gritar en el desierto.

Y ahora llegamos al delicado momento de los spoilers, algo que conviene advertir a quienes no hayan visto el final de la serie. En el último episodio las cosas se ponen serias y nos enteramos de por qué Deborah quería sacar adelante ese espectáculo final y poner un broche de oro a su carrera. Padece cáncer y su tratamiento es más complicado de lo que parece. Pero ella ya no quiere pelear. Pretende hacer un último viaje por Europa con Ava que culminará con una visita a una clínica especializada en la eutanasia. Deborah quiere tener el control y bajar el telón a su manera. No quiere someterse al tratamiento de quimioterapia, ni a sus devastadores efectos secundarios. Tras haber superado todo tipo de obstáculos sabe que hay batallas que no se pueden ganar. Ni que decir tiene que la decisión no gusta un pelo a Ava, que no está dispuesta a verla rendirse de esta manera.

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La decisión de Deborah provoca su última pelea, pero esta vez los motivos que tienen ambas son muy diferentes. Es aquí donde comprendemos el viaje que ambas han hecho a lo largo de estos cinco años y por ese motivo, el dolor de ambas nos golpea más fuerte que nunca. Y además queda la sensación de que vamos a acabar con la lagrimita con independencia de que Ava logre o no disuadir a su amiga, porque la triste verdad es que nos despedimos de ellas para siempre. A pesar de todo y de plantarnos delante de las narices la inevitabilidad de la muerte, la serie consigue despedirse con su optimismo de siempre sin dejarnos ante un desenlace tan desolador y se las arregla para dejarnos con una sonrisa.