Edward Bluemel será el nuevo y joven Hércules Poirot, el relevo de David Suchet

Las novelas de la gran dama del misterio, Agatha Christie, siguen estando de moda, viendo la cantidad de adaptaciones que se siguen haciendo de ellas. La cadena pública británica, la BBC, es muy consciente de lo bien que siguen funcionando las adictivas historias de la prolífica autora y lleva años estrenando miniseries basadas en sus libros: 'Matar es fácil', 'Hacia cero', '10 negritos'... Ahora recurre a uno de los personajes más emblemáticos de la escritora, el detective Hércules Poirot, para su nueva ficción, 'Hercule'.

Curiosamente, estará protagonizada por un actor que acaba de participar en una serie de Netflix inspirada precisamente en una de las novelas de la reina del misterio, 'Agatha Christie: Las siete esferas': Edward Bluemel. El intérprete también es conocido por títulos como 'My Lady Jane' (Prime Video), donde tenía uno de los personajes principales, 'Killing Eve' y 'Sex education'.

Una némesis muy particular

A sus 33 años, Bluemel dará vida al meticuloso y maniático detective belga en su etapa de juventud, con lo que se distanciará de la longeva serie de la ITV británica protagonizada por David Suchet, 'Poirot' (1989-2013). La nueva ficción abordará tres de las historias más célebres de Christie, al tiempo que narrará la incipiente amistad de Hercule con el capitán Arthur Hastings, sus primeros encuentros con James Japp, de Scotland Yard, y lo presentará ante un némesis muy particular.

David Suchet, en 'Poirot'. / ITV

Compuesta de seis episodios, estará ambientada en la Gran Bretaña de entreguerras y producida por Mammoth Screen y Agatha Christie Limited (la productora del bisnieto de la autora). El rodaje comenzará este verano, principalmente en Liverpool.

Los precedentes

“Me siento muy afortunado de que se me haya confiado un personaje tan icónico, interpretado por tantos grandes actores. Estoy deseando continuar el legado de Hercule”, ha afirmado Bluemel, que tomará el relevo interpretando a un personaje al que han dado vida actores como David Suchet (considerado el paradigma definitivo del detective gracias a la aclamada serie británica 'Agatha Christie's Poirot'); Peter Ustinov (interpretó al detective en seis exitosas películas entre 1978 y 1988); Kenneth Branagh (le ha encarnado en 'Asesinato en el Orient Express', 'Muerte en el Nilo' y 'Misterio en Venecia'); Albert Finney ('Asesinato en el Orient Express'); John Malkovich ('El misterio de la guía de ferrocarriles'); Alfred Molina ('Asesinato en el Orient Express') y Austin Trevor (que fue el primer actor en llevar a Poirot a la pantalla en la década de 1930).

Kenneth Branagh, como Poirot / Archivo

James Prichard, productor ejecutivo de Agatha Christie Limited y bisnieto de la autora, sigue así el legado que comenzó su progenitor: “Mi padre tuvo el privilegio de trabajar con David Suchet durante casi 25 años, y ahora yo tengo la fortuna de poder compartir las brillantes historias de mi bisabuela con una nueva generación de espectadores. Edward Bluemel es un intérprete extremadamente talentoso y será una gran incorporación a la larga lista de actores que han interpretado a este célebre personaje, con la ayuda y complicidad de los cuidadosos guiones de Benji Walters. Estoy deseando ver a Edward en pantalla como Hercule Poirot”.

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Más de 750 millones de ejemplares

Considerado ampliamente como uno de los mejores detectives de la ficción, las novelas de Agatha Christie protagonizadas por Hercule Poirot han vendido más de 750 millones de ejemplares, cautivando a lectores y espectadores durante más de un siglo.