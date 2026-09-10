Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

No más sirenas

Polémica con la serie 'H2O': sus protagonistas han querido hacer una nueva temporada, pero los productores lo descartan "por falta de audiencia"

Claire Holt revela que parte del reparto llegó a moverse para recuperar la mítica serie

H2O

H2O / Jonathan M. Shiff

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

El regreso de 'H2O' estuvo más cerca de plantearse de lo que sus seguidores sabían. Claire Holt ha revelado que varios de sus protagonistas intentaron impulsar una reunión de la ficción australiana, pero la propuesta no salió adelante por las dudas de los productores sobre el interés que podría despertar entre el público.

La actriz, que interpretó a Emma Gilbert, abordó el asunto durante una ronda de preguntas y respuestas en Instagram. Ante la posibilidad de volver a reunir al reparto, Holt fue tajante: "Lo intentamos, pero los productores no creyeron que hubiera audiencia para hacerlo". Su respuesta estuvo acompañada por una imagen de una videollamada junto a Phoebe Tonkin, Cariba Heine, Burgess Abernethy y Jamie Timony, todos ellos vinculados a la serie original.

La explicación ha llamado especialmente la atención porque la propia Phoebe Tonkin ya había mostrado recientemente su disposición a regresar a la historia bajo determinadas condiciones. Además, las palabras de Holt han provocado reacciones entre seguidores que cuestionan que una nueva entrega careciera de público más de dos décadas después de su estreno.

Un fenómeno internacional

'H2O' comenzó sus emisiones en Australia en 2006 y concluyó en 2010 después de tres temporadas, convirtiéndose en una de las ficciones juveniles australianas con mayor recorrido internacional. Su universo continuó posteriormente con 'Mako Mermaids', producción derivada que Netflix estrenó internacionalmente en 2013 y que recuperó el mundo y la mitología de la serie original.

Noticias relacionadas

Dos décadas después de su nacimiento, la ficción continúa manteniendo una importante presencia nostálgica entre quienes crecieron con Emma, Cleo y Rikki. Precisamente esa vigencia ha hecho que la revelación de Holt vuelva a abrir el debate sobre si todavía existe espacio para reunir a sus protagonistas originales.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
  3. Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta en carretera pero llevar la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. La DGT explica porqué los conductores nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el permiso de conducir a partir en 2027: se endurece la norma
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: genera un flujo de aire más fuerte que los secadores de pelo convencionales
  6. El pueblo de Oviedo que exige el traslado de la parada del bus al Instituto, que está a 1,6 kilómetros de las casas: 'Luego se habla de conciliación
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la aspiradora sin bolsa más potente y barata del mercado: garantiza una limpieza profunda del polvo

Oviedo descorcha esta tarde San Mateo: el programa completo de doce días de fiesta hasta el 21 de septiembre

Oviedo descorcha esta tarde San Mateo: el programa completo de doce días de fiesta hasta el 21 de septiembre

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

Luz verde de la DGT a la nueva norma de circulación: los vehículos tiene jun año para instalar el nuevo foco o multa de 200 euros

Luz verde de la DGT a la nueva norma de circulación: los vehículos tiene jun año para instalar el nuevo foco o multa de 200 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de tres de mantel y camino de mesa estampados más baratos del mercado: ideal para mesas de comedor

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de tres de mantel y camino de mesa estampados más baratos del mercado: ideal para mesas de comedor

La letra pequeña en el contrato de Pablo Vázquez, clave en el Sporting: las condiciones para renovar

La letra pequeña en el contrato de Pablo Vázquez, clave en el Sporting: las condiciones para renovar

Atención en Oviedo, conductores: estos son todos los cortes de tráfico del jueves por el inicio de San Mateo y el Rally Princesa de Asturias

Atención en Oviedo, conductores: estos son todos los cortes de tráfico del jueves por el inicio de San Mateo y el Rally Princesa de Asturias

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

De un garaje de Las Caldas a la Fórmula 1: la increíble historia del "De Lorenzo", el deportivo fabricado a mano en Asturias

De un garaje de Las Caldas a la Fórmula 1: la increíble historia del "De Lorenzo", el deportivo fabricado a mano en Asturias
Tracking Pixel Contents