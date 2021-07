Mario Mola, décimo en el triatlón olímpico, aseguró que los españoles pagaron "la natación y el trabajo de 20 kilómetros para alcanzar la cabeza" y se declaró "satisfecho por no haber tirado la toalla" antes de concluir: "Son los Juegos".

"He intentado pelear cada puesto y es lo que he podido dar el día de hoy. Satisfecho con no haber tirado la toalla. Son los Juegos", declaró a RTVE el triatleta balear, triple campeón del mundo.

El talaverano Fernando Alarza, duodécimo, declaró: "durante estos años he aprendido muchísimo de ellos. No sé si en el futuro volveremos a competir juntos en unos Juegos. Yo me quedo con haber competido con los mejores, que son ellos", subrayó.

El gallego Javier Gómez Noya, el único triatleta de la historia con cinco títulos mundiales, completó la actuación española, con el puesto vigésimo quinto.

La victoria fue para el noruego Kristian Blummenfelt, de 27 años, que cubrió el recorrido, de 1.500 metros a nado, cuarenta kilómetros en bicicleta y diez más de carrera a pie en una hora, 45 minutos y cuatro segundos, en una prueba marcada por el gran calor y la elevada humedad.

El noruego llegó a la meta por delante del británico Alex Yee -a once segundos-, que capturó la plata; y del neozelandés Hayden Wilde, que entró a veinte segundos y se colgó la medalla de bronce.

Blummenfelt sucede en el historial de la prueba olímpica al inglés Alistair Brownlee, que en Rio 2016 revalidó el título logrado cuatro años antes en Londres; y que no compitió este lunes en Tokio.