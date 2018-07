Todos a una contra la descarbonización exprés

Sorprende ver a todos a una en Asturias. Sería incluso reconfortante si esa unanimidad no viniera propiciada por una amenaza tan severa para la industria y el empleo en la región como la que representa la descarbonización exprés que promueve el Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno y oposición, empresas y sindicatos, expertos y sociedad civil, todos han sumado fuerzas para luchar contra el cierre precipitado de las térmicas. Más vale que logren su propósito, por lo mucho que nos va en ello. Pero la victoria sería doble si esta forma de trabajar, anteponiendo el interés general al particular, prevaleciera. Si hemos sido capaces de unirnos ante la adversidad, hagámoslo también para tomar proactivamente las riendas de nuestro futuro.

En tiempo récord, el Gobierno de España ha conseguido algo verdaderamente excepcional en Asturias: que todos, partidos, organizaciones empresariales, sindicatos, expertos y sociedad civil se unan en contra de la descarbonización exprés que pretende la ministra Teresa Ribera. Nadie quiere dejar a las próximas generaciones un planeta inhabitable. Nadie cuestiona, por tanto, el tránsito del modelo energético actual hacia otro más limpio y respetuoso con el medio ambiente. Pero todos coinciden en que esa transición no puede hacerse a la brava, obviando el letal impacto que, tal y como está planteada, tendría sobre la economía regional.

La alineación de todas las fuerzas políticas y sociales, escenificada estos días en una jornada organizada por la patronal FADE, contundentes pronunciamientos sindicales y un debate monográfico en la Junta General del Principado, da idea de la magnitud de la amenaza. Hasta el SOMA y la Federación Socialista Asturiana, inicialmente tibios para no incordiar a sus jefes en Madrid, han endurecido el discurso. Corren peligro 25.000 puestos de trabajo, existe riesgo cierto de deslocalización en el corazón industrial de Asturias, el recibo de la luz subiría un 12 por ciento, para colmo sin garantías de suministro, y El Musel puede volver a los números rojos. La región quedaría convertida en un erial; sería la reconversión definitiva, sin margen para construir alternativas.

Las compensaciones económicas que ofrece la Ministra no son una solución. Ni siquiera para los sindicatos. Pueden servir como paliativo para amortiguar el golpe, pero no aseguran la regeneración del tejido económico. Bien lo saben las Cuencas tras la decepcionante experiencia de los fondos mineros. Asturias, además, no está sola en esta batalla. Al frente regional se van sumando todos los territorios afectados por la precipitación ministerial en materia energética: Castilla y León, Aragón, Extremadura...

España tiene que cumplir con los objetivos ambientales fijados por la Unión Europea y en acuerdos globales de emisiones como el de París. Pero no es cierto que no haya margen para la acción política. Hasta ahora el peso de las decisiones ha recaído sobre los sectores energético e industrial, y mucho menos sobre otros como el transporte o la eficiencia energética de los hogares, en los que también se puede actuar. Por supuesto, con prudencia, midiendo los tiempos y las consecuencias. Sin generar alarmas innecesarias como la activada esta misma semana por Ribera con su maximalista sentencia contra el diésel, el combustible que usan el 61 por ciento de los conductores asturianos y que, según los expertos de la Universidad de Oviedo, con la tecnología actual es tan contaminante como la gasolina.

El objetivo final es la descarbonización total en 2050. Como primer paso hay que llegar a 2020 con una penetración de las energías verdes del 20 por ciento y España es el único país de la UE que puede lograrlo. En 2030 el consumo final debe proceder de las renovables en un 32 por ciento, según acaba de acordar la UE. Los planes energéticos nacionales tienen que concretar ahora cómo se alcanza esa meta y qué respaldo se da a las renovables con energías "tradicionales" (nuclear, carbón y gas) sin superar el techo de emisiones. Tanto el informe de la Comisión de Expertos para la Transición Energética como el estudio que realizó la Universidad Pontificia de Comillas para Greenpeace concluyen que mantener las térmicas de carbón que han hecho inversiones correctoras es compatible con el cumplimiento de los objetivos ambientales. ¿A qué viene entonces tanta prisa? ¿Acaso priman los intereses electoralistas -la ecología vende- o lobistas?

Parece que la presión empieza a surtir efecto y hasta la Ministra habla ya de un cierre progresivo de las centrales de carbón, aunque el secretario de Estado, el asturiano Hugo Morán, admite que no se podrán frenar los que decidan las empresas en su libertad de mercado. Conviene no bajar la guardia a la espera de ver cómo encaja el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, las exigencias de prórroga que le hará llegar el jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Fernández, en su primer encuentro del próximo 25 de julio. Ayudaría que la sintonía política se materializase en una declaración institucional del Parlamento asturiano. Y seamos capaces de generar consensos no sólo para frenar atropellos como el que nos ocupa, sino también para llevar la iniciativa en asuntos tan relevantes como el declive demográfico, la financiación autonómica, el área metropolitana, la promoción empresarial y la mejora de la formación.