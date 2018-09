Si pierde la industria, pierde Asturias

La industria no atraviesa, en cuanto a prestigio social y consideración política, por un momento boyante. Con medidas que disparan la factura eléctrica, con un modelo de relaciones arcaico muy alejado de la flexibilidad que demanda el mercado global, con una legislación tremendamente exigente, la sociedad en su conjunto, y no sólo los gobiernos, está generando un entorno hostil hacia los grandes conglomerados. Se trata de una tendencia general en todas las naciones desarrolladas, que coloca en la diana, muchas veces de manera injusta, un tipo de actividades pesadas mayoritarias en Asturias que suponen incomodidades y que están expuestas a decisiones en ámbitos en los que la región carece de capacidad de influencia.

Empieza a asentarse un buen número de compañías tecnológicas con un volumen de empleo respetable y gran proyección. Ver hornos siderúrgicos y coladas de la vieja Duro Felguera en Langreo convertidos en un espacio invadido por jóvenes conectados con el mundo desde sus pantallas simboliza un tiempo distinto. Un clausurado pozo minero en El Entrego alberga centros de nanotecnología y biomédicos, y en Gijón y en Llanera crean videojuegos universales o diseñan impresoras de ciencia ficción. Pero este incipiente entramado, que está muy bien, dista años luz de lo que en su día fueron las cabezas tractoras de nuestra economía. Probablemente nunca podrá igualarlas y sería utópico creer que sólo de estos brotes verdes surgirá la recuperación.

Estamos llevando la industria clásica en Asturias al límite. La advertencia la realizaba el pasado domingo, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, el presidente de la patronal del sector del metal, la joya de la corona del entramado productivo. Empresas con larga tradición han capeado con virtud la crisis y resisten como pueden el vendaval que, por unas cosas o por otras, nunca afloja. Preocupa la imposición de medidas energéticas y medioambientales que tuerzan las previsiones de crecimiento estable. La electricidad es el caballo de batalla desde hace más de un lustro. Abaratar su precio, la reclamación compartida por empresarios y trabajadores. Algún ejecutivo también manifiesta su temor a un aumento desmedido de las "tasas verdes", a tenor de los cánones vigentes en la actualidad. Ninguno de esos impuestos se ha concretado todavía, aunque las amenazas provocan parálisis. La incertidumbre, a veces, supera los estragos de una certeza trágica porque nunca sabes a qué reglas atenerte, confesaba un empresario.

La economía asturiana ha pasado de estar estatalizada a depender de importantes multinacionales. Estas firmas, responsables de un elevado porcentaje de las exportaciones realizadas desde el Principado, están sometidas a una extrema competitividad externa e interna. Pugnan en los mercados internacionales en condiciones asimétricas con rivales que se benefician de legislaciones muy tolerantes y de regímenes que rayan la explotación laboral. Luchan además dentro de casa, la estructura transnacional, por producir con excelencia y a inferior precio que otros talleres hermanos. La buena marcha de las siderurgia aquí, por ejemplo, depende de sus números óptimos con respecto a las instalaciones gemelas de Arcelor en Francia, Italia, Alemania y Bélgica. Con la sobrecapacidad actual, cualquier resquicio que dejen las plantas de Veriña y Avilés lo ocuparán de inmediato otras áreas.

La misma UE que limita las emisiones tiene el propósito de conseguir que el 20% del PIB de sus países socios provenga de la producción industrial. En Asturias el sector secundario ya supera esa referencia. No queda otra que poner los medios para hacer compatible un discurso verde con la defensa de factorías engorrosas. Garantizar la convivencia, por expresarlo gráficamente, del oso y el acero. Las industrias generan empleo de calidad, con buenos salarios y con fuerte repercusión indirecta en otras contrataciones. Al cuello echa la soga quien destierre sin más las fábricas al patio trasero de otro. No son sustituibles con facilidad por "iniciativas limpias" como pretenden los demagogos y los embaucadores.

Ante cada obstáculo, Asturias no puede refugiarse en la resistencia pasiva sin buscar alternativas. Hacer política industrial implica acompañar a las empresas y pensar estrategias viables que faciliten su existencia, no recurrir a la chequera a las primeras de cambio. Propiciar, como en el País Vasco, un contacto directo de cada empleador con los centros de formación profesional para instruir operarios a la carta, adaptados al mercado, no mantener la pantomima de enseñanza dual del Principado. Impulsar la innovación, ligar los salarios a la productividad, gestionar con transparencia, confianza y mutuas cesiones cada compañía para corresponsabilizarse de su marcha... Hacer política industrial significa, en fin, transmitir con claridad que, sin renunciar ni sacrificar el entorno natural, éste es un territorio amigo y amable para instalarse. Porque si pierde la industria, perderán bastante más todos los asturianos.