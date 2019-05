Nuevo ciclo ante un cambio de época

El PSOE no va a tener ninguna dificultad para empuñar una vez más las riendas de la región. Asturias completará al final de esta legislatura cuarenta años de autonomía durante los que solo en cinco los socialistas no han estado al frente del Gobierno. La victoria de Barbón en la Junta ha sido arrolladora, devorando a Podemos. La competencia por la izquierda para su mismo electorado queda conjurada. El PP resiste pero no levanta cabeza, excepto en Oviedo. Paga la fragmentación y además sus incorregibles reyertas internas. Qué cabía esperar si hasta sus líderes no se esconden aquí para tirarse los trastos a la cabeza. Ciudadanos, aunque lejos de colmar sus expectativas, consolida mucho voto urbano. A IU le quedan menos resistentes. Foro da sus últimas bocanadas y Vox entra sin fuelle. Las alas, el voto de la Asturias vacía, vuelven al bipartidismo.

Los pasos que desde hoy dé Barbón para conformar el Ejecutivo van a indicar mucho del talante y las aspiraciones con que desembarca. Puede iniciar la andadura en solitario, con apoyos concretos, o intentar un acuerdo de legislatura sacando a bailar por separado a quien guste -Podemos, Ciudadanos, hasta solo con IU casi le basta- para sumar una mayoría estable. Puede plegarse a las exigencias de futuros pactos nacionales o puede actuar por iniciativa propia. La elección dirá mucho, en cualquier caso, de la lógica con la que afronta este periodo. No estamos en Asturias y en el mundo ante una época de cambio, sino ante un cambio de época, algo radical y profundo, que exige liderazgo.

Asturias no puede fiarlo todo a ayudas ajenas o a una buena sintonía de su futuro Ejecutivo con el de Pedro Sánchez. Solo los regímenes clientelares magnifican la influencia en las administraciones. A los asturianos corresponde el mayor esfuerzo y ponerse manos a la obra. Ahí radica la esencia del Estado autonómico, que no es un mero aparato burocrático descentralizado, sino un instrumento para poner en práctica proyectos propios. Esperar el auxilio externo solo inmovilizará al Principado hasta que sea irremediablemente tarde. Errarían los socialistas si interpretasen esta fidelidad inquebrantable como un cheque en blanco o una invitación a repetir en lo esencial las mismas recetas de siempre. Pasado lo más duro de la recesión, no es únicamente sostener el Estado del bienestar la tarea prioritaria.

La derecha recupera Oviedo. El PP derrota al tripartito, que estuvo más ocupado en las zancadillas que en los ovetenses. A Alfredo Canteli le basta una alianza con Ciudadanos para auparse a la Alcaldía. Será la capital, si se consolida el pacto, una isla en el área metropolitana rodeada de corporaciones de izquierdas, retrotrayéndose a aquel ciclo que los populares bautizaron como el del cerco. En Gijón, al revés, la izquierda con Ana González retoma el mando con holgura y llamativo resulta el hundimiento de Foro, que se desploma en su bastión. Los alcaldes con carisma personal, como Mariví Monteserín en Avilés, Ángel García en Siero y Aníbal Vázquez en Mieres, no van a tener dificultades para repetir, lo que prueba que la cercanía, escuchar al votante, es un valor con rentabilidad segura para los comicios locales. La pugna más reñida y emocionante de la izquierda entre Carmen Arbesú (PSOE) y Jesús Sánchez (IU) la registró Langreo, unos pocos votos los separan.

El análisis de la abstención merece un hueco en la alegría de los vencedores y la frustración de los perdedores, a ambos incumbe. Sigue entre las más elevadas del país. No confundan este silencio con aceptación. Los asturianos han roto con su élite y a esta le corresponde devolverles con hechos la confianza. El respeto y la responsabilidad han saltado por los aires. Renunciar al insulto, a las actitudes excluyentes y sectarias, rendir cuentas como práctica habitual y sincera podría ser un buen principio para reconstruir los puentes. El ciudadano no es irrelevante. La calidad de la democracia está en juego.

Estamos curados de votaciones para un buen trecho. Vivir en equilibrio inestable y en permanente campaña, por una cosa o por otra, desde 2011 ha sido agotador e improductivo. Basta ya de efectismo y fuegos artificiales. Despejado el panorama, toca ponerse a trabajar. Y hacerlo para la inmensa mayoría. Eso implica labrar consensos, promover medidas de amplio respaldo, trasladar al debate la coherencia y el sentido común, formular propuestas y encajar renuncias, liquidar el maniqueísmo interesado y la manipulación. Otra manera, en definitiva, de hacer política, en un ciclo distinto, aunque sea con un Gobierno del mismo color.