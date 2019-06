Los adioses

Dignamente, Carmen Moriyón renuncia al escañu de diputada autonómica. L'alcaldesa de Xixón ye una muyer con recursos, vuelve a la práctica de la Medicina, garra "una puerta giratoria que me lleva a mi plaza de Cirugía General en el Hospital de Cabueñes", como irónicamente diz na so carta de despedida. Y tamién escribe que dimitir ye lo razonable cuando se pierde nun procesu electoral: "Es lo que procede hacer aunque no sea la práctica habitual." Moriyón, ye evidente, nun buscó na política atechaderu económicu, un modus vivendi al que s'engarranchar de manera desesperada, como faen otros munchos que se profesionalicen nun supuestu serviciu a la ciudadanía que nun pasa pela oposición (la de verdá, la que se sufre delantre un tribunal esaminador). Hasta equí, la carta de Moriyón ye correcta y merecedora d'aplausu. Échase en falta, en cambiu, autocrítica. ¿Qué causes tuvo'l fracasu electoral de Foro? A ún, que parla col atrevimientu del ignorante, abúlta-y que la semeya de la Plaza de Colón perxudicó. "No vamos a aceptar en silencio una concesión más al secesionismo", declaraba la dimisionaria a la prensa per aquellos díes de febreru, al pie de la estampa na que posaba ente les figures cabezaleres del PP y de Ciudadanos. Sumóse al discursu emocional anticatalán que, según se pudo ver, tenía menos pesu pal votante español de lo que calculaben los interesaos y, pa les autonómiques nuestres, resultó irrelevante. La carta de renuncia de Moriyón remata afirmando: "Somos el único partido regionalista." Y eso, ¿en qué se notó nesta campaña?, ¿qué rasgu identitariu rexonalista distinguió esta campaña a Foro Asturias del PP? Porque rexonalismu, nesta tierra, ye, más qu'hiperónimu, sinónimu d'asturianismu. Y, esa etiqueta, el votante nun la vio en ningún momentu. Igual perí vieno'l fracasu. ¿Pa que vas escoyer un bollín preñáu si, pol mesmu esfuerzu (meter una papeleta per una ralura), ofrécente una empanada de chorizu?

Otru que marcha, anque por estinción de contratu nesti casu, ye'l presidente del Gobiernu asturianu, Javier Fernández. Apágase como una velina consumida, discretamente, ensin que naide ponga atención nella, en particular porque ya amaneció pa los d'él y la poca lluz que pueda dar nun se nota. Y val más asina. Los años de presidencia de Fernández nun dexen rastru, fueron irrelevantes, una siesta pigarciosa nun país que ya lleva décades entregáu al pigazu. L'únicu momentu onde lu viemos esconsoñar fue cuando se vio convocáu a causes más altes al sur del Negrón, dirixendo una xestora qu'usurpaba la voluntá de les bases socialistes. Nun sé si Fernández sabrá marchar cola satisfación de que, anque fuere mui contra'l so querer, contribuyó, como'l que más, al actual trunfu del PSOE al facer de Pedro Sánchez una víctima, simpática a la ciudadanía, de la prepotencia del sector carca y conspirador del partíu. D'otra manera, prestábame dexar constancia d'un fechu que lu dignifica: al pie d'esti artículu puede lleer usté que se publica col patrociniu del Gobiernu d'Asturies por aquello del usu de la llingua asturiana. Bien de veces, esta columna buscó-y al presidente les enquivocaciones (na siempre discutible opinión del que firma) pa facer sangre con elles. Fernández siempre tuvo'l sartén pel mangu pa tratar de tapame la boca (los plumíferos somos sustituibles), les subvenciones son un argumentu perfectu pa silenciar lo que nun presta lleer o sentir. Y nun me consta que pretendiere, nunca, abusar d'esa posición de poder, lo que diz muncho y bien d'él, y ponlu bastante percima, como persona de talante democráticu, del so precedente nel cargu, Vicente Álvarez Areces.

Y tenemos pendiente otru adiós: el de Mercedes Fernández, que nun paez dispuesta a dase como los dos precedentes: Cherines quier morrer matando, pa disfrute de los demás partíos y d'una bona parte de los cadáveres internos que'l PP fue dexando al llombu nos sos años de presidencia. Ún tien la impresión de que, nel PP, nun van tener más remediu que la echar físicamente, a les braves. Entornando los güeyos, imaxinamos la escena: gárrenla ente cuatro, de brazos y piernes, y sáquenla de la sede del partíu mientres ella s'agarra a los marcos de la puerta y espatuxa. En fin: tal como lo ta faciendo de momentu, cuando-y llegue la hora de despedise, va ser difícil que-y reconozamos a Cherines la elegancia de Moriyón o la discreción de Javier Fernández.

miliorodriguezcueto.wordpress.com