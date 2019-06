Viejas que se mean, huevos, sondar churras...

No es el titulo la letra de una canción de raperos de lo más sórdido de Harlem. Se corresponde con la canción que unos Licenciados en Medicina que terminan el MIR en el HUCA, cantan en un video de realización impecable. Video en el que demuestran el dominio del baile, de la coreografía, del espacio en el que actúan€ De ética no demuestran dominio alguno. Tampoco de la medicina, lo fundamental de esta: la deontología que debe presidir cada acto de sus vidas. Sinuhe, del que estos Licenciados en Medicina seguro que no han escuchado hablar, pero lo remedian acudiendo a Google, sería un ejemplo para ellos. Claro que igual lo interpretarían de tal manera que se quedan con la parte babilónica, la peor de la historia desde el punto de vista moral. Posiblemente la noción de moral quede diluida a día de hoy y ni lo entiendan, es lo más probable.

El uso de espacios públicos, en este caso el HUCA, debe de estar autorizado por la Gerencia de tal hospital, pero a esa Gerencia y por experiencia lo sé, ni está ni se la espera. Es tal el grado de relajación al que hemos llegado dentro de la función sanitaria que estas cosas se ven como normales y no hay quien tome medidas. De este modo, estos Licenciados en Medicina, piensan que lo que han hecho es normal. Y no, no lo es. Un paciente anciano que no retiene la orina no se mea, es, reitero, un ser humano anciano con problemas físicos y en algunos casos mentales, con problemas de incontinencia. La misma que sufren estos Licenciados en Medicina, sólo que ellos ni están locos ni se orinan por encima, la suya es verbal. ¿Alguien encontraría lógico que yo usase expresiones similares para denunciar semejante aberración? Podría hacerlo, domino también el lenguaje soez como puede hacerlo cualquiera, eso es lo fácil, pero no lo haré. Sondar la minga duele, y mucho, estaría bien que como en la magnífica película El doctor, pasasen por ello a ver qué opinan y si iban a cantar la misma canción o moderaban. Tocar los huevos desconozco que acto médico representa a no ser que se refieran a palpar los testículos cuando se examina a un paciente. Los ginecólogos no soban una teta, examinan una mama. Durante años he dado conferencias de humanización sanitaria. Durante años ASENCRO, Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y Privada, ha trabajado para que la sanidad pública y privada de España sea mejor. He fracasado estrepitosamente a nivel personal y la Asociación a nivel colectivo. El lenguaje al que nos enfrentábamos hasta ahora era: a ver, guelito, mueve el culo un poco, guapu€ Ahora nos enfrentamos a algo más depurado, mas tipo Harlem siniestro como he dicho. Lo peor de todo es que estos chicos lo ven normal. Lo peor es que no se enteran de que el HUCA es un espacio público, de que no les pagamos sus carreras y sus residencias en ese centro o cualquiera para que empleen esas expresiones. Al igual que siempre he defendido la necesidad de entregar una factura a todo paciente para que vea el coste de su asistencia, es necesario hacer saber a estos chicos que su carrera nos cuesta a todos los españoles, que lo que pagan y no retornan al Estado es una mínima parte del coste de tales enseñanzas. Ser joven o ser viejo no es eximente de no tener cabeza, de referirse a los pacientes de esa forma, no lo es. Como he dicho y es la norma en la actual Consejería de Sanidad, en la Gerencia del Area 4 y en el SESPA, no los llamarán al orden ni se hablará con ellos para dejarles claro que minga, huevos y resto de lindezas no se usan dentro del espacio público que es el HUCA. A lo mejor en sus casas usan ese lenguaje y les dicen a sus abuelos: tranqui, tronco que te voy sondar la minga€ En mi casa y las casas de la gente que conozco no se habla así. Respeto, decoro, educación€ Que un quirófano no es un escenario de sus representaciones musicales o artísticas. El mayor problema es ese: nadie les dice nada. Estos chicos en un Centro Privado duran 24 horas. No hablemos ya de lo que durarían en uno público de Europa o en uno de USA. Eso es lo que alguien les tiene que explicar. Licenciados en Medicina sin idea de ética, plantas hospitalarias cerradas, Atención Primaria desatendida€ Cara nos cuesta la sanidad pública española para que la rijan valores éticos, morales y de organización semejantes, es como para que te entren ganas de defecar del pánico que provoca en su conjunto. Una pérdida de la función de los esfínteres va a terminar entrándonos a todos del pavor con semejantes chicos y semejantes dirigentes sanitarios.

Voy a convocar una reunión de la Asociación y nos vamos a ir al HUCA a cantar y a bailar. Por supuesto no pediremos permiso, el HUCA es propiedad de los ciudadanos le guste a Gispasa o no, es nuestro. Y voy a escribir una letra que hable con expresiones semejantes de los directivos de ese centro y de esos chicos, espero que les haga mucha gracia. Señores pacientes y usuarios de la sanidad, de momento, nosotros seguiremos defendiendo la corrección, la buena praxis, la decencia en la gestión, les prometo que mientras yo viva y sin cobrar un duro lo haremos, pero empiecen a moverse, a organizarse para defender sus derechos o podemos terminar todos escuchando que nos quejamos de los huevos y la minga€ Que pavor.