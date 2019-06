El reparto del dinero para los grupos políticos

Ocho días después de constituidos los ayuntamientos y a veinticuatro horas de la toma de posesión de los nuevos diputados regionales, los políticos ya se han puesto de acuerdo en la mayoría de los concejos, sin ninguna dificultad, sobre el dinero que va a ingresar cada partido y los salarios de los cargos públicos. Ya les gustaría a los ciudadanos igual consenso a la hora de resolver sus asuntos. En Gijón quieren incrementar los sueldos de los mandos de la Corporación en seis mil euros, tras dos mandatos, los cercanos a la crisis, congelados. Oviedo discute la liberación de dos concejales más. Las asignaciones económicas a los grupos son un bocado muy apetecido, pues de ellas se nutre cada formación.

Un político que desempeñe un cargo tiene que percibir un buen sueldo. Los elegidos contraen una enorme responsabilidad con los electores. Asumen la tarea de facilitarles bienestar y prosperidad. Cosa distinta es que también haya que sufragar, con lo que pertenece a todos, la actividad de las formaciones en las que militan. Y eso es lo que está -ocurriendo. Las administraciones se han convertido en la principal fuente de financiación de los partidos y los partidos, en auténticas agencias de colocación, generando a su alrededor verdaderas redes clientelares. Todo legal, por supuesto, aunque también muy discutible. ¿Por qué con el erario, de manera indirecta, hay que asumir el personal de secretaría, administrativo, los chóferes o los enchufados de tal o cual sigla?

Viene esto al hilo de la constitución mañana de la Junta. Sus integrantes van a decidir cómo se reparten millones de euros. Todos aspiran a formar grupo parlamentario porque eso multiplica la capacidad recaudatoria. El reglamento exige un mínimo de tres diputados para conseguirlo. En el Congreso, unas fuerzas "prestan" escaños a otras cuando no alcanzan el mínimo, pero eso aquí no está permitido. Entre ser y no ser grupo parlamentario hay cientos de miles de euros y decenas de contratados de diferencia. El grupo que menos percibió la pasada legislatura se hizo con 1,3 millones para dedicar a lo que quiso. Además, pudo fichar discrecionalmente con cargo al Parlamento a seis asesores. Al que más ingresó le correspondieron trece asesores y 2,6 millones de euros.

El uso de estas partidas es, cuando poco, desconcertante. Hasta un líder de la izquierda fue colado como asesor en la Junta porque su formación carecía de fondos con los que liberarle cuando las bases lo eligieron como máximo responsable. Personas a las que el Parlamento retribuye –a efectos laborales, empleados suyos– trabajan en las sedes de los partidos y ni siquiera pisan el hemiciclo. Esos eventuales están asimilados a la escala salarial de los funcionarios. Como los sueldos son elevados, por encima de los de mercado para categorías similares, muchos contratos se fraccionan para duplicar a los beneficiados. Y son rotados con frecuencia para extender su alcance. En los últimos cuatro años, los 48 asesores externos –más que diputados– cambiaron 40 veces.

Curiosamente, la Sindicatura, que fiscaliza a las consejerías, a los entes y empresas del Principado, a los ayuntamientos y hasta a las parroquias rurales, carece de competencias para inspeccionar las cuentas de los grupos parlamentarios. Fueron excluidos expresamente.

Si además añadimos las aportaciones que llegan por la vía municipal, hablamos de sumas a manejar muy importantes. En Oviedo, el equipo de gobierno ha propuesto a la oposición que los grupos tengan derecho a recibir una asignación anual fija de 35.000 euros cada uno, más otros 8.000 por edil, y a nombrar veintiún coordinadores y asesores en total. En Gijón, algo similar: una anualidad de 38.000 euros fijos, más otros 4.000 por concejal, y veintitrés técnicos y administrativos ajenos al Ayuntamiento. En Siero obtienen cargo con sueldo más de la mitad de los integrantes de la lista ganadora. En Cangas de Onís, los emolumentos del alcalde crecen en 8.000 euros. Con igual diligencia para afrontar otros asuntos, la Variante de Pajares estaría inaugurada hace lustros.

Al inicio de la pasada legislatura, la Junta ya acabó con un privilegio inaceptable: sus señorías percibían una buena parte de los ingresos en dietas exentas de contribuir al fisco. Hubo escándalo y rectificación. Hoy cotizan por el importe íntegro, como cualquiera. Los componentes de la Cámara tienen desde mañana otra oportunidad para clarificar esta maraña de dineros y contratos que no se sabe dónde acaban ni para qué se utilizan.

Los partidos, incluso los recientes, incurren en caros gastos de funcionamiento. Alquilan sedes y se arropan con personal muy por encima de sus posibilidades. De ahí derivan luego mamandurrias varias y la metástasis de la corrupción y el tráfico de favores. Para cubrir sus necesidades no pueden convertirse en parásitos públicos, en máquinas extractivas de los presupuestos. Denunciarlo, sin demagogia ni populismo, no significa cuestionar la democracia, sino justo lo contrario: fortalecerla antes de que hábitos inadecuados le provoquen unos destrozos irreversibles.