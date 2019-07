Una ubicación definitiva para la "Semana negra"

A punto de echar el telón a la trigésima segunda edición de la "Semana negra", uno de los eventos señeros del verano gijonés y el más veterano de cuantos se celebran de sus características en el país, es momento de reflexionar acerca de la necesidad de encontrar una ubicación definitiva a un certamen que a lo largo de tres décadas de existencia ha cargado con el lastre de su carácter itinerante. En los últimos años, la gran cita literaria se ha celebrado en terrenos del viejo astillero de Naval Gijón, pero ese suelo de propiedad portuaria se encuentra a la venta y es además el lugar señalado por el Ayuntamiento para acoger en el futuro un vivero de empresas ligadas a la economía azul.

El cambio de color político en el Ayuntamiento facilita un mejor entendimiento entre los organizadores del evento cultural y el Ayuntamiento. Los dirigentes de la "Semana negra" mantuvieron durante el anterior mandato una relación tensa con el gobierno local de Foro Asturias, hasta el punto de manifestar, durante la presentación de la edición que culmina mañana, que con el vuelco electoral del pasado junio se ponía fin a "la época de la resistencia". El retorno de la izquierda al mando consistorial dulcifica las relaciones de la "Semana negra" con el Ayuntamiento, cuya alcaldesa, la socialista Ana González, ya ha comprometido apoyo municipal para potenciar, según sus palabras, "uno de los grandes acontecimientos culturales de Asturias y de España".

González ha reconocido también que habrá que buscar "nuevos sitios" para una ubicación definitiva de la "Semana negra", que en la edición que ya culmina ha reunido en Gijón a 150 escritores, principalmente de España y Latinoamérica. En esa tarea han de esmerarse, a partir de mañana mismo, organizadores y Ayuntamiento, teniendo en cuenta que la ubicación que se decida ha de resultar lo menos lesiva posible para los vecinos que, por cercanía, la sufran. No se olvide que protestas vecinales por los ruidos y las molestias que ocasionaba el certamen acabaron incluso en los tribunales y obligaron a descartar, por mandato judicial, emplazamientos que nacieron con vocación de convertirse en definitivos.

Para evitar las reclamaciones de los vecinos afectados, durante el mandato de Paz Fernández Felgueroso se urbanizó una parcela del campus entre las Escuelas de Marina Civil y la Politécnica, cuyo adecentamiento costó más de un millón de euros al erario público. Un conflicto legal por la titularidad de los terrenos entre el Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo, fallado a favor de la institución académica, dio al traste con esa propuesta, puesto que el organismo propietario de la parcela rechaza cederla cada mes de julio.

La solución no es sencilla, pues no sobran terrenos donde el evento pueda celebrarse sin causar molestias. Pero conviene encontrarla con urgencia, para que la "Semana negra" se quite definitivamente de encima ese carácter de circo ambulante que en nada le beneficia.