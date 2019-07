Una investidura en pos de la autoestima

El socialista lavianés Adrián Barbón tomó ayer posesión como noveno presidente del Principado con el compromiso de devolver a los asturianos su autoestima. Más allá de sus credenciales y urgencias políticas, el nuevo jefe del Ejecutivo ofrece juventud y cercanía con promesas de tenacidad y audacia para inyectar ilusión en una tierra muy necesitada de volver a creer en sus posibilidades. No es el más joven, pero sí una cara nueva al frente de un Gobierno en el que ninguno de los anteriores consejeros repite, y con un Parlamento en el que más del 80 por ciento de los diputados son debutantes. Que toda esa renovación se traduzca en empuje para relanzar Asturias.

Nada más ser elegido e investido, Adrián Barbón se reivindicó como el primer presidente del Principado nacido después de la aprobación de la Constitución (1978). El flamante jefe del Ejecutivo, que es también secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y fue alcalde de Laviana con 29 años, abre paso a una nueva generación llamada a protagonizar un cambio de ciclo. De los 45 diputados de la Junta General, 23 hombres y 22 mujeres, a solo un escaño de una paridad imposible, solo diez tienen experiencia anterior en la Cámara. Cuando el Estatuto de Autonomía de Asturias recibía luz verde en el Congreso, en diciembre de 1981, cuatro de ellos ni siquiera habían nacido.

La crisis del bipartidismo, la irrupción de nuevos partidos y los esfuerzos por dar frescura a las listas, unido a la jubilación por edad de la generación anterior, han propiciado una renovación sin precedentes en la historia de la autonomía. Los nuevos, que lo son en la Junta pero no en sus partidos, donde la mayoría tienen cargos de responsabilidad, llegan con promesas de "abrir las ventanas". De ellos se espera que institucionalmente sepan estar a la altura de sus predecesores sin incurrir en los viejos vicios que han acabado por desenganchar a los ciudadanos de sus representantes públicos. Suya es la responsabilidad de restaurar la confianza.

Arropado por el ministro de Agricultura y las dos mujeres fuertes del socialismo asturiano, Adriana Lastra y María Luisa Carcedo, Adrián Barbón cogió ayer el testigo de Javier Fernández en la undécima legislatura. Sucede en el cargo a un político sólido y culto, que nunca quiso ser presidente -rechazó incluso ser ministro- pero acabó granjeándose el respeto de las élites asturianas como tipo serio y con buena cabeza. En las lides autonómicas le faltó el arrojo que pedían los tiempos. Todo lo contrario que en la política nacional, donde acabó cogiendo el toro por los cuernos para evitar unas terceras elecciones generales y, piruetas de la política, defenestró a quien ahora lidera la socialdemocracia europea haciendo con Rajoy lo que Sánchez pide estos días que hagan con él para desbloquear su investidura como presidente.

Adrián Barbón, tres décadas más joven, llega a la jefatura del Gobierno asturiano sin tampoco haberlo buscado -aspiraba a ser secretario de la FSA, no candidato-, pero a una edad perfecta. Bien intencionado, más emotivo y empático que su antecesor, se le ve cada vez más cómodo en las hechuras del traje. Siguiendo los consejos e incluso el discurso del expresidente Pedro de Silva, promete valentía y no dejarse ahogar por los vapores de la vieja Asturias, una tierra que su partido lleva gobernando, salvo seis años, desde el principio de la autonomía.

Acierta de pleno cuando se marca como objetivo que los asturianos vuelvan a creer en sí mismos. La realidad es tozuda pero no irreversible. Arcelor lanzó esta semana la enésima señal de alarma si no se atempera la descarbonización, pero más de 50 compañías extranjeras se implantaron en la región desde el inicio de la recuperación económica. El asturiano es proactivo en la distancia, prueba de ello son los exitosos ejemplos de la diáspora, pero vence con dificultad el miedo al fracaso cuando se queda entre los suyos. Nunca se equivoca el que nada hace, pero sin autoestima resulta difícil dar el paso y las oportunidades no esperan.

Si el empleo es una de sus prioridades, como dijo en el debate de investidura, si de verdad piensa que Asturias no tendrá futuro si sus jóvenes no lo tienen, como subrayó ayer en su toma de posesión, haría bien en cuidar más a los empresarios. La región tiene que convertirse en un paraíso para los emprendedores con talento dispuestos a arriesgar, pues son ellos los únicos que pueden generar riqueza.

Por lo escuchado al que se va, previniendo contra los peligrosos nacionalismos excluyentes, y al que llega, con un párrafo en asturiano avanzado el discurso aunque previo a la obligada referencia al desafío económico e industrial, la llingua se presenta como uno de los principales puntos de fricción de la legislatura. Y la conexión Lastra-Carcedo con Madrid se revela, en fin, como un arma de doble filo. Del equilibrio que Adrián Barbón sea capaz de encontrar entre la exigencia con lealtad que comprometió y la sumisión que le auguran los adversarios, y fundamentalmente del margen de maniobra que acaben teniendo las dos asturianas con mando en plaza en la villa y corte, dependerá en no poca medida que Asturias tenga, como discurseó el nuevo Presidente, más futuro que pasado. De eso y de que la pluralidad política no acabe derivando en parálisis pese a las muchas manos tendidas.