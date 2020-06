El camino hacia la recuperación

LA NUEVA ESPAÑA cerró esta semana sus "Diálogos para la reconstrucción", una exitosa iniciativa que permitió conectar en diversas partes del mundo a asturianos relevantes de distintos ámbitos. Desde la salud a las nuevas tecnologías, desde la cultura a la gastronomía, la política europea o la economía, sus consejos constituyen una valiosa guía para iniciar la recuperación. Sin victimismos ni dilaciones en espera de auxilios milagrosos, no existe otra opción para los ciudadanos que la de luchar y trabajar, cada uno en su campo, con renovada ilusión e intensidad. A las administraciones corresponde liderar el proceso, arrimar el hombro y despejar el camino. Los principales ayuntamientos asturianos, cuyas corporaciones cumplen mañana un año, ya empezaron a hacerlo con planes específicos.

La rueda del progreso no puede detenerse jamás, aun cuando las circunstancias sean muy diferentes a las hasta ahora conocidas. Pararse, congelar el avance de las naciones y regiones, no es nunca la alternativa a pesar del miedo y el desconcierto que siempre siembran lo imprevisto y lo inesperado. El formato mismo de los "Diálogos para la reconstrucción" a través de los que LA NUEVA ESPAÑA invitó a especialistas de referencia -algunos con elevadas responsabilidades en instituciones internacionales- a aportar su granito de arena para superar este difícil momento constituye un ejemplo perfecto. Ni el confinamiento, ni la distancia, ni la imposibilidad de organizar actos públicos impidieron que su testimonio llegara a los asturianos a través de novedosas videoconferencias. Con ellas abrieron además un interesante cauce de participación porque los interesados pudieron formularles en directo sus dudas e interrogantes.

En este mismo sentido de reflexionar sobre la recuperación y desentrañar los planes que tienen previstos para superar la crisis, LA NUEVA ESPAÑA entrevista en su edición de hoy tanto al presidente del Principado, Adrián Barbón, como a los alcaldes de los tres municipios más poblados, Alfredo Canteli, Ana González y Mariví Monteserín.

Los intervinientes en los "Diálogos para la reconstrucción", sin excepción, lanzaron un mensaje de optimismo, el catalizador imprescindible para activarse de nuevo y recobrar la esperanza. Si buscamos las virtudes conjuntas que hayan ensalzado, esas fueron el civismo y la importancia del liderazgo para cohesionar a la ciudadanía en las horas dramáticas. Este desastre solo se supera con humildad, unidad verdadera, firmeza, sentido de anticipación y responsabilidad. Para coordinar actuaciones y enlazar a distintos grupos en torno a una causa, para movilizar recursos humanos y financieros, lo primero es promover ideas. Luego fomentar sin politiquería su discusión. Después elegir las provechosas y multiplicadoras para finalmente impulsarlas de manera concertada. Todos a una, con todos detrás.

Esa enseñanza primordial que dejan los "Diálogos" debería arraigar profundamente en el credo colectivo para actuar mejor ante la próxima crisis. Lo que pudimos aprender de la de 2008 enseguida se olvidó. Los gobiernos volvieron a gastar a manos llenas en sus compromisos clientelares sin corregir los desajustes. Lo mismo no puede ocurrir esta vez, entre otras razones porque el precio, elevadísimo, se paga en vidas, no solo en intereses de la deuda. Las reformas que entonces eran urgentes ahora son sencillamente el último tren hacia alguna parte.

Si una Administración sale reforzada es la local. Los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres, como cabezas de puente, acaban de lanzar sus planes de salvación. La crisis coincidió en muchos casos con un giro de ciclo político, con una amplia fragmentación, con alternancias en el poder municipal y mayorías complejas sin asentar. Eso no resultó un impedimento para actuar pensando en el bien común, sin la predisposición a la beligerancia tan incapacitante en otras esferas. A pie de acera, en contacto permanente con los vecinos, los problemas se perciben en su auténtica naturaleza, sin el sesgo de militar en la izquierda o la derecha y mantener prietas las filas.

La reconstrucción se asienta básicamente sobre dos principios: no dejar a su suerte a los damnificados, lo que exige políticas sociales, y reanimar con urgencia los negocios, lo que depende de la inversión. Ambos pilares se disputan los escasos recursos. Las ayudas no pueden ser ilimitadas ni ad infinitum. La asistencia social más fructífera consiste en proporcionar puestos de trabajo, no bonos para alimentos. Con recaudación menguante, evitar a la par el estallido callejero y la hecatombe productiva requiere tener claros los objetivos y afrontarlos con valentía.

Asturias no puede olvidar a quienes sufren. Tampoco su corazón industrial, a los autónomos, al comercio y a la hostelería, que atraviesan una situación durísima por el cambio de hábitos y la caída de ingresos. El reto consiste en encontrar el delicado punto de equilibrio entre las múltiples necesidades. Pero también en usar como un muelle lo que está ocurriendo. Forzados a la contracción, no basta con que las iniciativas para el despliegue nos devuelvan a la posición original. Tienen que lanzarnos mucho más lejos. Al salto definitivo hacia una economía sólida, del siglo XXI, limpia, tecnológica y digital, y a una sociedad de ciudadanos libres, prósperos e iguales en derechos y oportunidades.