Orgullo gijonés en una extraña Semana Grande

La Semana Grande más extraña concluirá mañana con un sabor agridulce. Los gijoneses, tanto los residentes en la ciudad como los retornados a casa en esta primera quincena de agosto para pasar sus vacaciones con familiares y amigos, se han movido estos diez días entre el vacío de unas celebraciones sin actos multitudinarios y la esperanza de recuperarlos cuanto antes, a ser posible el próximo año. En las calles ha reinado cierto aire de tribulación por la enorme incertidumbre que el virus ha generado en todos los sectores. Pero al mismo tiempo, el elevado número de visitantes y el carácter optimista y corajudo de la ciudad han favorecido un ambiente de contenido optimismo. El pulso no se ha parado en ningún momento. Y eso tiene mucho mérito.

Nada ha hecho pensar que Gijón ha estado de Semana Grande durante estas jornadas, tal y como ha quedado reflejado en una serie de reportajes de LA NUEVA ESPAÑA en los que diferentes colectivos ciudadanos y profesionales han dado su opinión sobre la suspensión de los clásicos del verano, que forman parte de la identidad local. La plaza Mayor no vibró con el pregón ni con los conciertos multitudinarios. Por Poniente no pasaron los grupos musicales de moda. Los primeros toreros del escalafón no pisaron la arena de El Bibio. El cielo de la bahía de San Lorenzo se quedó huérfano sin la Noche de los Fuegos. El restallón no puso patas arriba el Campo Valdés. Nadie se cogió de la mano para bailar la danza prima a la sombra de La Escalerona. Y todo ha tenido otro sabor sin el bocadillo, la olla a presión, el coche de ocasión y la animación económica y social de la Feria de Muestras. Apenas la iglesia de los Carmelitas, que hoy acoge una misa por la Virgen de Begoña con aforo reducido y controladores en la puerta, ha logrado mantener una pequeña llama encendida en el calendario tradicional.

Pero la catarata de cancelaciones de la "Semanona" no ha impedido ni que los gijoneses hayan disfrutado de su ciudad ni la llegada de miles de visitantes, muchos del resto de Asturias, que han dejado altos niveles de ocupación en los hoteles, restaurantes sin mesa libre y terrazas a rebosar, sin tener que lamentar nuevos brotes del virus. A ello han contribuido la programación alternativa diseñada por el Ayuntamiento, basada en pequeños conciertos en distintos lugares, y, sobre todo, el enorme potencial turístico del concejo, que ha quedado definitivamente contrastado en plena pandemia, por si alguien tenía dudas. Gijón ha superado sus fiestas más tristes con una sonrisa. Un éxito colectivo que invita a creer en el futuro.