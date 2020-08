Lord Jim y la tempestad

Para los cinéfilos, "Lord Jim" es el título de una película de los 60 que protagoniza Peter O'toole, ya famoso por su "Lawrence de Arabia". La cinta está basada en una novela de Joseph Conrad, el de "En el corazón de las tinieblas", el durísimo relato que inspira la tenebrosa y terrible parte final de "Apocalipsis Now", de Coppola.

"Lord Jim" cuenta la historia de un oficial de la marina mercante que, en medio de una tempestad y con una vía de agua, abandona, junto al resto de la tripulación, el barco y el pasaje que tenían bajo su responsabilidad. Eso sucede al principio de la historia y el resto es un camino de remordimientos y esfuerzo por expiar la culpa mediante una vida de entrega a los demás.

A mí me ha venido "Lord Jim" a la memoria porque, en medio de la tempestad en la que nos encontramos, un huracán de tipo medio que para el otoño amenaza con superar la categoría máxima de Saffir-Simpson, nuestro capitán y tripulación se han ido de vacaciones. No hay nadie en Madrid, en el puente de mando, ni Gobierno ni oposición; todos a una, como Fuente Ovejuna, se han ido, sin mirar atrás, sin una frase de alivio o esperanza para los afligidos que se quedan en los camarotes y bodegas.

Con el fin del estado de alarma la responsabilidad se traspasó a los gobierninos autonómicos lo que ha servido para poner en evidencia que la falta de la enseñanza de la historia patria en nuestro -¿nuestros?- sistema educativo nos lleva a replicar sin ningún pudor aquel estado de taifas que tan mal resultado le diera a la España musulmana. Vemos que aquellos que más reclamo hacen a sus peculiaridades históricas, vieja corona de Aragón, viejo reino de Navarra y Provincias Vascongadas, llevan a toda la nación a recibir la tarjeta de apestados en el resto de Europa.

La tripulación del "Patna", así se llamaba el barco, acaba enjuiciada y castigada, pero en nuestro caso el asunto no parece tan claro. A Trump lo llevan a juicio en noviembre sus electores, pero en España no hay tal previsión lo que hace que, y gracias al también desaparecido cuarto poder, para cuando llegue el momento de tal juicio otros elementos más actuales harán que los muertos y el desastre económico no sean tan importantes.

Mientras tanto el consumo de las familias se contrae aceleradamente, con la misma velocidad que crece el ahorro, lo que da cuenta del sentir de la ciudadanía; viene una muy gorda y los del puente se han ido con Lord Jim.