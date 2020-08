El injustificable recorte al tercer sector

El severo recorte de las aportaciones del Principado a las entidades que prestan ayuda social justo a las puertas de un otoño que se prevé desolador por el aumento del paro y de la exclusión es una de esas decisiones inexplicables que de vez en cuando toman las administraciones atendiendo a razones económicas alejadas del más mínimo sentido común. La Consejería de Bienestar Social ha justificado el tijeretazo, que en Gijón dejará sin unos 140.000 euros a los colectivos del denominado tercer sector (a esos fondos hay que sumar los que no llegarán a otros grupos sin sede en la ciudad, pero que sí desarrollan proyectos en ella), en los esfuerzos que se están realizando para paliar la crisis provocada por el coronavirus. Extravagante explicación teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los planes que ahora quedan en entredicho por el ajuste están encaminados precisamente a combatir las secuelas de la pandemia entre los ciudadanos. Se mire por donde se mire, la medida es estrambótica y dañina, más aún viniendo de un Gobierno regional que ha hecho suya la bandera de la igualdad. Queda al menos el alivio de que el Ayuntamiento, nada más conocer la situación, anunció que incrementará el dinero que concede para la realización de estas labores.

Las entidades que se verán afectadas por la reducción de las ayudas autonómicas desarrollan proyectos muy variados, están respaldadas por entidades o instituciones con diferentes concepciones de la realidad e incluso ideologías opuestas y disponen de medios económicos y humanos que varían mucho de unas a otras. Pero todas tienen en común al menos tres aspectos: trabajan a favor de la inclusión social de colectivos desfavorecidos, se han caracterizado siempre por su compromiso con la ciudad más allá de sus específicas tareas y gozan de una gran reputación y respeto entre los gijoneses. Pero lo más importante es que, en la inmensa mayoría de los casos, cumplen una función asistencial que no pueden ofrecer las administraciones. Serán por lo tanto los parados de larga duración, los niños de familias desfavorecidas y las personas solas y sin recursos quienes más sufran las consecuencias de la medida del Principado, más ininteligible cuanto más se piensa en ella. No hay excusa posible: en la lucha contra las penurias que están por llegar, los dirigentes políticos no sólo deben predicar; también están obligados a dar trigo.