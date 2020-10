Cuando salta la alarma

El presidente de este Gobierno marcado por la ineptitud y el fracaso de su gestión de la pandemia pretende los plenos poderes de un estado de alarma durante nada menos que seis meses. La prolongación de la excepcionalidad que reclama no está justificada, desde luego, por esta segunda ola del virus si no es para evitar tener que rendir cuentas cada quince días en la soberanía nacional que representa el Congreso. ¿Por qué quiere escabullirse Sánchez? Es muy sencillo: para no afrontar el desgaste político que supone tener que convencer al resto de los partidos de la necesidad de restringir derechos fundamentales de las personas una vez tras otra. Para él resulta más cómodo acudir a la caja tonta e insistir reiteradamente en el discurso del sufrimiento y de los aplausos desde los balcones. Del mismo modo que en julio anunció la derrota del virus, se desentendió irresponsablemente del problema dejándolo en manos de las comunidades autónomas, y se largó de vacaciones.