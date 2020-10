¡Atención al equilibriu!

Ye un ésitu políticu nuevu n’Asturies. Ningún presidente anterior de los nuestros pudo soñar con ser iconu, nin de teléfonu nin de nada. Ún imaxina recibir un “sticker” con Javier Fernández y ábrese-y la boca de sueñu; otru con Álvarez Cascos, y respígase. Los de Barbón tienen chispa, y esi méritu va a medies ente los creadores y el personaxe. Tamién entra un terceru al repartu: l’andancia, que-yos regaló centímetros d’estatura a los presidentes d’autonomíes de segunda, como l’asturiana. De repente, tienen autoridá, gobiernen, son más que pagadores de nómines de funcionarios o licitadores d’obra pública: medraron, anden pelos teléfonos, por fin tienen sustancia, anque sea electrónica, pegatinesca. Consciente d’ello, Adrián Barbón remató’l so discursu (pal gustu d’un servidor, un plizcu más dramáticu y sentimental de la cuenta) del martes 27, na Xunta, reivindicándose como líder: “Creo que a mi ejecutivo le distinguen dos características básicas: liderazgo y voluntad de acuerdo.” Ún entiende que, na receta d’esi liderazgu autoatribuyíu, resulta ingrediente esencial la omnipresencia, que ye la que fexo, del presidente, un “sticker”.

Los “stickers” de Barbón son, de momentu, benevolentes, simpáticos. Nun paez que quieran facer sangre con él, ridiculizalu o humillalu. Hai humor cómpliz, llamen l’atención sobre’l sonsonete pesáu de los sos avisos constantes pero nun-y quiten la razón. De momentu. Pero abúlta-y a esti probe ignorante que’l gabinete de prensa de Presidencia igual tien que se parar a valorar les consecuencies del ésitu. La sobresposición suel ser mortalmente dañina. Si l’admonición cotidiana agota l’amor a una madre, ¿cuanto aguantará l'apreciu por un políticu que nunca te fexo l’almuerzu y que, con razón o ensin ella, quier trancate en casa, a palu secu de barra de sidrería y ligoteo de bar de copes? Barbón subió, a reblagos, la escalera de la popularidá, que lu entronizó como iconu telefónicu. Agora, no cimero, hai que guardar bien l’equilibriu pa nun pisar el vacíu y estampase contra’l suelu, “to stick on the ground”.

miliorodriguezcueto.wordpress.com