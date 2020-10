La cruz de los hosteleros

La hostelería es el sector económico más castigado por la pandemia, como si el perverso virus se hubiera adherido como una lapa a la barra del bar y la hubiera llenado de inmundicia. Y no hay chorro de lejía que ablande al bicho, según se deduce de la decisión de los que han hecho cargar a los hosteleros con la cruz de la pandemia, sin aliviarles con una ayuda cirinea ni acortarles el camino empinado del Gólgota de los impuestos. Ya pueden los locales lucir limpios como chorros de oro y los profesionales esmerarse en la desinfección y en hacer de las normas obligado cumplimiento, que otros les han clavado un estigma en las manos y se desangran por las llagas de unas heridas que no son suyas. Les han señalado con el dedo los mismos que asisten después, alegremente, a fiestas multitudinarias. Y no contentos con el aviso digital, han bajado el pulgar al romano modo. La suerte está echada: al paro y al cierre.