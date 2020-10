Puertas al campo

Parece que luchar contra el coronavirus va por modas, no por criterios científicos. Varios países impusieron toques de queda, otros les copian, pero sin aportar datos de resultados consiguientes. Ahora está de moda el “cierre perimetral” de ciudades o regiones porque sí. Este martes 27, en un viaje a los Vega en Oviedo, ni un control por la mañana a la ida ni a la salida de Gijón y entrada en Oviedo, ni a la vuelta por la tarde a la salida de Oviedo ni a la entrada de Gijón. Por otra parte, controles masivos o permanentes podrían ocasionar largas colas y retrasos, y con ello caos laboral, académico y económico, sin mucha relevancia para frenar los contagios de coronavirus, que se favorecen por aglomeraciones, promiscuidades o imprudencias, no por viajar dos convivientes en un coche: ¿acaso los matrimonios no suelen dormir en la misma cama?