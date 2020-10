Las tres enfermeras mártires de Somiedo, una histórica memoria

Estas tres mujeres, católicas, laicas y voluntarias, se formaron en labores sanitarias a través de cursos organizados para ese fin en un centro educativo de la congregación de Hermanas de María, en Astorga. Y su martirio consistió en el abuso, las vejaciones y las violaciones que sufrieron de manos de milicianos durante varias horas, para acabar desnudas y fusiladas, después de que se repartieran sus ropas las tres milicianas que acabaron disparando sobre ellas.

Eran enfermeras de la Cruz Roja que prestaban servicios sanitarios en el hospital de campaña del llamado Ejército Nacional en Pola de Somiedo, cuando esta villa, tras un contraataque en el día 27 de octubre de 1936, cayó en manos de las tropas de las milicias del Frente Popular.

Con muchos más detalles, hay a disposición del lector una elaborada página de Wikipedia que lleva el título de “Enfermeras mártires de Somiedo”, con varias referencias bibliográficas y documentales concretas. Y que animo a visitar a los interesados.

Es curioso que un hecho tan llamativo como este no haya sido apenas objeto de comentarios públicos, pues se trata de víctimas femeninas, en un mundo de noticias en el que de manera abundante aparecen temas sobre delitos contra los derechos de las mujeres; y en un tiempo, además, en el que las cuestiones de la memoria y la historicidad están tan presentes. Este hecho comentado afecta de lleno en dichos ámbitos problemáticos e invita a observar otra vez que la “memoria histórica” tiene muchas versiones, con direcciones diversas, que dan mucho para hablar y que se cuantifican con varas de medir distintas.

La memoria histórica me parece que debería ser “memoria”, no imaginación, e “histórica”, no fantástica, y además respetuosa con todos y dirigida a todos. La memoria será histórica si la hacen los historiadores, que para eso están. Si la hacen los partidos políticos -que lo que tienen que hacer es política para que el país vaya mejor- acaban por dedicarse a ese invento que convierte la historicidad en dialéctica sectaria y la memoria en obsesión neurótica de lo que -como dice la letra del conocido bolero- “pudo haber sido y no fue” en la España hace ochenta años.