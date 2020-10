Otra probable víctima de la pandemia

No, no me refiero a las verdaderas víctimas del covid-19, esos miles de familiares, amigos, conocidos, compatriotas que fallecieron a causa del virus en unos hospitales colapsados sin los instrumentos sanitarios adecuados para atenderlos o en las residencias de nuestros mayores sin medios y sin capacidad de enviar a sus internos enfermos a los hospitales adecuados para prestarles la atención sanitaria debida. Ni a las que se añadirán muchos miles más durante esta segunda oleada del virus que nos atenaza.