El peor escenario

En circunstancias ordinarias la inquietud que revolotea en Kunzru nos parecería digna de su última novela y nada más. Es lo que ocurre, pero eso no resta credibilidad a la visión apocalíptica. Quién se iba imaginar, por ejemplo, el año pasado lo que está sucediendo. No hace mucho comenté en presencia de conocidos que la pandemia había reemplazado como amenaza al terrorismo islamista y este vuelve a resurgir en Francia. Nada es incompatible, ningún peligro o calamidad, cuando se trata del peor escenario. Por eso no hago más que pensar en las palabras de Kunzru, hay sobrados indicios pánicos que nos llevan a ellas. Observen la violencia, la radicalización política, la estupidez humana y tendrán la respuesta.