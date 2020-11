Bosé: seré tu amante y bandido

En ese contexto llamamos redes sociales a las autopistas de un régimen asambleario que pasa a la acción en un tris. Estas autopistas de la comunicación verán ampliados sus carriles –banda ancha– con la incorporación de móviles de quinta generación que harán inexpugnable la autoría de futuras batallas campales, lo que Pérez Galdós recogía en uno de sus "Episodios Nacionales" haciendo alusión al Capitán Araña, que embarca a sus marinos y él se queda en tierra. A eso es a lo que Miguel Bosé dirige sus tuit.

Siempre habrá un sistema operativo –antisistema– que embarque a los incautos azuzándoles a través del Smartphone particular, en ese connubio entre un ser humano y la máquina de la que se enamora, tal como recoge el filme de Spike Jonce en la magistral película “Her” o “Ella”, ficción adelantada en 2013 y hecha realidad en 2020.

Ella, “Samantha”, no es la chica ideal con la que todos soñamos, es un sistema operativo del que te acabas enamorando. Duermes, comes, te bañas y hablas con el móvil, a nadie echas tanto en falta como a tu amante, el que te convoca a la alienación, a la distopía que nos asiste y para la que no estábamos preparados.

Bosé se vuelca en denunciar esa distopía o alienación humana. Quiere poner cara al anónimo Capitán Araña, el que convoca a malos y buenos a incendiar y luego extinguir –es el mismo–. Miguel, en vez de deleitarnos con sus canciones y voluptuosas contorsiones, se empeña en arengarnos con la verdad del porquero y la de Agamenón.

Atrapado en el dolor que nos asiste por la pérdida de un ser querido en plena pandemia, olvida que además de la utópica “Samantha”, de la que somos amantes y nos hace bandidos, tiene otra canción que evoca al diablo, el que es muy cuco y sale con el truco del futuro colorado colorín.

Al móvil, la distopía y al cancionero popular hay que añadir una verdad de peso, y es que más del cuarenta por ciento de los que protestan están en desempleo juvenil, sin extremismos que valgan. Se les niega el pan y les confiscan el circo que es donde se reúnen los amantes para airear penas.