Habría que rebelarse

Se ha declarado el estado general de obediencia debida, se han abierto las listas de pertenencia a la cofradía del amén, se ha impuesto, con el estado de alarma y el toque de queda, la ley del silencio. Y los que osan levantar la voz son unos proscritos a los que es preciso reeducar en el gulag del encierro domiciliario. O unos fascistas: “Qui non est mecum, contra me est”.

(Perdón, habíamos olvidado que no formamos parte de una sociedad madura, ni organizada ni bien pensante y sí sometida al albedrío de inteligencias artificiales y algoritmos. Y a quienes de manera obtusa los maneja. Y no alberguen duda alguna: los personajes más poderosos del planeta no son Trump, Putin o Xi Jinping sino Bill Gates, Jack Dorsey y Mark Zuckerberg).