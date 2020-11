Si nuestros políticos tomaran alguna vez un taxi

Se enterarían, por ejemplo, del profundo cabreo –no puede llamarse de otro modo– de la mayoría de los ciudadanos con la subida que aquéllos acaban de hacer de sus sueldos, junto al de los funcionarios, o de la asignación anual a la Casa del Rey cuando muchos no llegan a fin de mes o no pueden pagar el alquiler de la vivienda porque han perdido el empleo.

Escucharían a muchos preguntarse, como uno mismo ha escuchado, por qué, por ejemplo, el Rey, que pretende no seguir el mal ejemplo de su padre, no muestra ejemplaridad renunciando voluntaria y públicamente él mismo a la subida que le ha concedido un Gobierno que la derecha no se cansa de llamar “social-comunista”.

Si los políticos, lo mismo del Gobierno que de la oposición, entrasen estos días en el bar de cualquier barrio modesto, escucharían a mucha gente echar pestes por el hecho de que algunos de ellos acudieran a la fiesta de aniversario de un periódico digital cuando tantos ciudadanos están confinados en sus autonomías o ciudades o se les pide a la gente que evite las reuniones familiares.

¿Es tal la vanidad de los políticos o el deseo de que los medios los traten bien, aunque no sean precisamente de su ideología, como ocurrió en ese caso con algunos miembros del actual Gobierno, entre ellos nada menos que los ministros de Sanidad y Justicia, ambos del PSOE, en medio de la actual pandemia, que están dispuestos a cualquier cosa?

¿Han perdido el sentido de la realidad? ¿Sólo saben escucharse a sí mismos, si es que realmente se escuchan porque muchas veces no lo parece? ¿No llega a sus oídos lo que se dice de la política en general en la calle, en los transportes públicos, en los mercados? ¿Cómo es posible que haya tanta distancia entre el país oficial y el país real?

¿Cuándo vamos a ver aquí, como ocurre, por ejemplo, en Alemania u otros países del norte de Europa, a un ministro, al presidente de un Estado federado, participar en debates de televisión junto a personas de la sociedad civil, médicos o representantes de organizaciones no gubernamentales para tratar, al mismo nivel, los problemas que preocupan en este momento a los ciudadanos y enfrentarse a sus críticas?

¿Es tolerable que los políticos escurran el bulto cuando les interesa, que no respondan a las preguntas de los periodistas o que, como ocurrió el otro día con el propio presidente del Gobierno, no den cuenta personalmente al Parlamento de sus actos como puede ser algo tan importante como la declaración del estado de alarma por la pandemia?

¿No se dan cuenta acaso de que con tales actitudes están sólo alimentando la frustración de una ciudadanía cada vez más harta de que no se la escuche, de que los políticos antepongan sus propios intereses a los de su partido a la defensa del bien común, y de que están fomentando con ello lo que se ha dado en llamar “antipolítica”, excelente caldo de cultivo para todo tipo de populismos, sobre todo los de extrema derecha? Si los políticos tomaran alguna vez un taxi…