La señora sentido común

Es una bendición para Europa, y para el mundo, que exista una señora llamada Angela Merkel, cuya principal virtud es que además de mano firme al timón tiene sentido común. Así que cuando no sepamos si algo se está haciendo bien o mal podemos volver la vista a esta señora, para ver qué hace ella. Ahora ha decretado un cierre parcial de actividad en su país, aunque no tiene empacho en expresar en público sus dudas y reconocer que no se sabe bien dónde se produce la mayoría de los contagios. Con casi el doble de población que España, Alemania tiene casi cuatro veces menos muertos por el covid-19 y menos de la mitad de infectados. Allí reina, como es sabido, una fuerte disciplina social. A la recurrente pregunta de si las restricciones no afectarán gravemente a la economía (la primera de Europa) ha dicho esto: “Una buena gestión de la pandemia es lo mejor para la economía”.