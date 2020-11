Sacar a la vida a Elif, en el corazón de una Turquía crispada por la educación francesa, invita a revisar los dos conceptos -etimología- del verbo educar. Uno, el valor inalienable del individuo su razón de ser libre por antonomasia, y dos, instruir, dirigir y adoctrinar que es lo que diferencia de sacar de la oscuridad a la luz.

El maestro francés, Samuel Paty, postulaba el segundo principio, el del partero, el que instruye pero con una ontológica diferencia, Francia es el país preconizador de la libertad, frente al país de Elif, horadado por fallas tectónicas expuesto al albur sísmico de una espiritualidad que sin admitir semiótica alguna -símbolos- alude en sus sagradas escrituras hasta doscientas veinticuatro veces la palabra “signos”.

La versión castellana de las sagradas escrituras, del arabista español Julio Cortés Soroa, titula su portada con el enunciado ¡El Compasivo, el Misericordioso!, una cualidad divina que el asesino de Samuel no alcanzó a leer, enfrascado en los signos que propician la intifada semiótica. ¿Acaso somos tan torpes que no vemos signo alguno en otras confesiones cuando el Samuel bíblico ungió al mismísimo David con el signo por excelencia de la cruz?.

Pero Francia, que no el maestro Samuel, se olvida de su particular “Ostpolitik”, su peso geopolítico y comercial en el Magreb. Para preservar su potencial colonizador hay que mantener la racionalidad antropológica, mas desde el año 2009 falta su mejor embajador, el antropólogo Claude Lévi-Strauss, quien les hubiera orientado para no errar entre la libertad de expresión y la anomia referente al delito de odio, tal como lo entiende el grupo aludido.

Doce millones de educandos franceses, como la pequeña Elif, obraron el homenaje silencio en respeto a su maestro Samuel, como doce millones de inmigrantes en Francia son portadores, en su mayoría magrebíes, del silencio semiótico que nuestra cultura, mayoritariamente cristiana, no acierta a descifrar aun leyendo la obra de Julio Cortés, también ausente para nuestra desgracia desde el año 2009.

Los presidentes Macrón y Erdogan deben romper el otro silencio atronador, el político, y que las únicas manos que se levanten desde ahora lo sean hacia su corazón invocando la concordia, antes que esto se nos vaya de las manos.