“Fratelli Tutti” y la política

Concretamente, dedica el capítulo quinto a lo que titula “La mejor política”, donde se anota lo que sigue: “El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas, que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos” (art. 155). El momento elegido para su publicación se antoja como adecuado dado que en esta orbe globalizada vivimos una época embarazosa marcada por las guerras, el hambre, la pobreza, las migraciones, el racismo y hasta la letal pandemia covid-19; todo lo cual nos obliga a remar en el mismo sentido todos unidos, potentados y desfavorecidos, con independencia de razas o culturas.

Según el diccionario de la RAE, el populismo constituye una “tendencia política que pretende atraerse a las clases populares”. El término, si bien denota diferentes realidades, suele tener una connotación peyorativa con el propósito de menoscabar a los adversarios políticos, sean éstos indistintamente de derechas o de izquierdas.

Sobre esta cuestión el papa Bergoglio manifiesta lo siguiente: “Hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. El servicio que prestan, aglutinando y conduciendo, puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento, que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. Pero deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Otras veces busca sumar popularidad exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población. Esto se agrava cuando se convierte, con formas groseras o sutiles, en un avasallamiento de las instituciones y de la legalidad” (art. 159).

En lo que respecta al liberalismo y su heredero el neoliberalismo, se identifican en el plano económico con el norteamericano Milton Friedman –premio Nobel de Economía de 1976– y el austriaco Friedrich von Hayek, mientras que en el mundo político tiene como exponentes más representativos a los presidentes republicanos de Estados Unidos, Ronald Reagan y Donald Trump. Esta doctrina, un caso extremado de capitalismo, reprocha la economía planificada y al socialismo, preconizando la liberación financiera, el libre mercado, la máxima reducción del gasto público y la intervención del Estado en favor del sector privado. A pesar de que no existe un criterio unificado de su significado, el vocablo se suele asociar a la derecha política y a ideologías conservadoras.

¿Cuáles son las reflexiones del Papa al respecto? Entre otras cosas afirma que “el mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal”, pues “se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente”. Se centra a continuación en censurar la especulación financiera con ganancia fácil como fin fundamental que –según él– está causando estragos, para rematar aseverando que “la fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado”, y que es necesario “rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas” (art. 168).

Concluyo el comentario al documento vaticano con una célebre frase del suizo Jean Ziegler, alto cargo del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que me parece ad hoc sobre la materia tratada: “Toda resistencia a la privatización del mundo es anatematizada. Quienquiera que ponga en peligro la riqueza excepcional de los ricos se coloca ipso facto fuera del mundo civilizado. La ideología neoliberal colma de tranquilidad a los más pudientes”.