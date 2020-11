Los libros y la vida

La pobreza está muy teorizada. Hay en mi biblioteca decenas de libros sobre cómo acabar con ella, pero al paso que vamos acabará ella con nosotros. Significa que de la teoría a la práctica, en algunos terrenos, hay más distancia que de aquí a la Luna. Me entero por casualidad de la existencia de una especialidad deportiva, llamada “retrorunning”, que consiste en correr hacia atrás y me pregunto, en buena lógica, si el ganador es el que llega el último. En otras palabras, si gana el que pierde. El “retrorunning” lo inventó, creo yo, Michael Jackson con aquel paso de baile en el que lograba retroceder moviendo las piernas como si caminara hacia delante. Pero tanto los deportistas como los cantantes lo copiaron de la realidad económica del mundo, en donde la apariencia del crecimiento continuo no hace otra cosa que llevarnos a la ruina.