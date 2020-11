no me despiertes, déjame dormir.

Aquí he vivido, aquí quiero quedarme.

Pongamos que hablo de Madrid.

(“Pongamos que hablo de Madrid”, Joaquín Sabina)

El pasado verano, nuestro presidentón, en un alarde de populismo, acusó a los madrileños de ser responsables de todos los males víricos que nos asolaban. Es bien sabido que el coronavirus es un virus castizo, que le gustan el bocata de calamares y las gallinejas, y que se contagia fundamentalmente bailando el chotis. Si te “prestan” el “chiringüelu” o la sardana, tira que “libres”, no hay problema.

En su demagógica disertación nuestro dirigente aseguraba que los habitantes del foro eran los únicos turistas que iban sin mascarillas en el Paraíso. Debe ser que la Consejería de Turismo destina recursos públicos a identificar visitantes por su origen. ¿O tal vez lo hacen a ojo? Le apoyaban en redes sociales sus correveidiles, afirmando uno de ellos que efectivamente toda la culpa era de los “madrilanos”. ¿Y eso qué “ye”? A mis 48 años, ovetense de pro y con abuelos de la Cuenca minera (la del Nalón), no había escuchado ni leído en mi vida semejante término.

Pero no voy a entrar en este artículo a criticar el cortijo de la neo-lengua que ya se avista en el horizonte. Dejémoslo como anécdota graciosa para dar título a este texto. ¿Sabe usted quiénes son los madrileños, señor Barbón? Los madrileños son personas que aman Asturias, aglutinando sin duda el mayor número de fans de nuestra tierra de entre todas las regiones de España.

Los madrileños veranean en Asturias desde tiempos inmemoriales. Conozco madrileños que son 3ª y 4ª generación de familias que pasan aquí tradicionalmente sus vacaciones estivales, así como puentes y Navidades. Muchos de ellos son propietarios de viviendas, principalmente en la costa. Consumen en Asturias, gastan en Asturias y pagan impuestos en Asturias.

Uno de los problemas de los políticos es su escaso contacto con la calle. Toman la parte por el todo y esto los lleva a cometer importantes errores de cálculo. Vaya usted al litoral y hable con los hosteleros, a ver qué le cuentan sobre la facturación del puente del 12 de octubre, comparada con la de años anteriores. Seguro que prefiere no acudir, para no escuchar lo que tiene que decirle gente trabajadora que lo está pasando mal. ¿Sabe por qué, señor Barbón? Porque los “madrilanos” no pudieron salir de casa el 12 de octubre como venía siendo habitual.

Pero aún hay más. Hay infinidad de familias astur-madrileñas. Muchos son los asturianos que encontraron su media naranja en Madrid para asentarse posteriormente en nuestra región. Y los madrileños son ese pueblo que conforma una ciudad donde nadie se siente extranjero. Esa metrópoli que acoge al forastero con los brazos abiertos, como si fuera de allí de toda la vida, y sin preguntarle su origen. Todo el mundo es bienvenido.

Dan fe de ello la infinidad de leyendas urbanas (Álvarez Areces dixit) que han tenido que irse a Madrid a estudiar, a trabajar, a vivir, en definitiva, porque 40 años de socialismo han dejado Asturias sin oportunidades, sin esperanza y sin futuro. A muchos de ellos les gustaría volver, pero no pueden. ¿Regresar a qué y a dónde? ¿A una tierra hostil con el emprendedor? ¿A un infierno fiscal y regulatorio? ¿Al paraíso del funcionario y el jubilado? Déjese de “pijaes”, Sr. Barbón y póngase a trabajar por el bien de todos los asturianos y no solo para el beneficio de unos pocos, aquellos que conforman la red clientelar del partido socialista.

Una pregunta para terminar. Por desgracia Asturias se ve azotada por la segunda ola de la pandemia, alcanzando niveles preocupantes de hospitalizaciones e ingresos en UCI. Y esto sucede meses después de que los “madrilanos” se fueran de vuelta a sus casas, ¿a quién va usted a echar la culpa ahora, señor Barbón? Decía el gran José María García: “Les vengo diciendo por activa y por pasiva que don Ramón Mendoza había dejado el Real Madrid como un solar. Pues bien, les mentía. ¡Se llevó hasta el solar!”. Así van a dejar los colectivistas nuestra tierra.