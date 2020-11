La necesidad de evitar el sesgo de ecuanimidad

No creo que fuera la intención de Aaron Sorkin, pero la escena nos ayuda a entender el absurdo debate de las últimas 48 horas sobre el recuento de votos en Estados Unidos. En unas elecciones democráticas, las normas están claras desde el principio y se cuentan todos los votos que las han respetado. Es difícil entender qué argumentos podrían darse para justificar cualquier otra postura. Y, sin embargo, en el discurso público parece que pueda haber un debate sobre el recuento, parece que las distintas posturas deben tenerse en consideración.

Tendremos tiempo para analizar con calma cómo puede ser que Donald Trump haya conseguido movilizar hasta tres millones de votos nuevos. Y los motivos por los que ni el covid, ni la falta de desarrollo de muchos de sus proyectos, ni los abundantes escándalos de su Casa Blanca han desgastado su base.

Tendremos tiempo de analizar cómo el sistema bipartidista de EE UU parece haberse traducido en una profunda división entre dos formas de entender el país, la sociedad y la vida, difícilmente reconciliables. Pero creo que antes de abrir estos debates debemos reflexionar sobre cómo se ha podido debilitar tanto la democracia en un país que había hecho de ella su bandera.

Los intentos de deprimir el voto en zonas pobres o con minorías, el uso de amenazas casi violentas en actos electorales y la falta de respeto a las normas del juego seguramente no se entienden sin la polarización existente, pero no son algo inevitable en un país dividido. Las diferencias políticas y el debate entre propuestas forman parte de la democracia. Es cierto que las grandes divergencias complican la generación de consensos y la gobernanza. Pero estas diferencias no deberían poner en riesgo el pluralismo ni tampoco el funcionamiento de la democracia.

Como explican Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, lo que hace que las democracias mueran es romper los principios de tolerancia mutua y restricción institucional. Es normalizar el uso de cualquier elemento y discurso si sirve para imponerse al rival, incluso cuando es evidente que jamás se aceptaría si la situación fuera al revés.

Una normalización que algunos llevan muchos años promoviendo a través de sofisticadas técnicas de comunicación que el resto nos hemos estado comiendo sin hacer nada por evitarlo. Debemos recuperar el control del debate y las formas de hacer política y comunicación.

Debemos acabar con el sesgo de ecuanimidad que nos hace tratar por igual aquellos discursos abiertamente contrarios a la democracia y aquellos que son compatibles con ella.