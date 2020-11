Ahora que todo marcha como nunca no es el mejor momento para que el Sporting pierda a una de sus joyas, aunque sea para exhibirla en mercados de lujo y elevar su cotización. Los antecedentes también alimentan a los teóricos de la conspiración: en el curso anterior el Sporting entregó a la selección a un jugador en estado de gracia y De la Fuente devolvió a un futbolista que tardó meses en volver a ser el mismo.

Y si no que se lo digan a José Alberto. JA, confinado en Miranda acumulando vivencias para escribir la segunda parte de su autobiografía “El triunfo de un peleón del fútbol”, lo sufrió en sus carnes. Hoy espera al equipo que le pagó su primer sueldo como profesional. Pero no es un día para hacer prisioneros, aunque a los contendientes no les hagan falta rayos X para destripar las fortalezas y debilidades del rival. JA las conoce bien. Así que habrá plan de autor para secar a Manu. Aunque el guaje querrá lucirse para celebrar su internacionalidad. Podría ser peor.