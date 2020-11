El zapateru y l’alcaldesa

En la TPA un zapateru remendón de Villaviciosa decía que él seguía abiertu por serviciu a los vecinos anque nun tuviese la suya ente les actividades explícitamente permitíes. Y argumentaba: ¿y si daquién tien qu’iguar unos zapatos a ónde va dir? ¿Tien que comprar unos nuevos? En realidá, si pue seguir abiertu. Dempués d’un día de confusión y consultes los zapateros d’esa triba sí puen abrir, acoyéndose, acasu, como otros establecimientos inicialmente excluidos, al caxón de xastre de “servicios profesionales”.

Otres comunidaes, con un nivel de presión asistencial tan altu o más que la nuestra pesllaren o van pesllar tamién la hostelería. Non toes cierren el comerciu, lo que faen ye reducir l’aforu o l’horariu. Bien, ye discutible. En tou casu, nun lo faen metanos d’una ceremonia de confusión, como equí, dando’l llistáu de pieslles cuatro hores enantes del so cumplimientu obligatoriu, y ensin que nadie supiese mui bien quién taba afectáu. De fechu, dempués d’anunciar el cierre de tola “actividá económica non esencial” (que ye casi too), la llista final contemplaba delles excepciones, de mou que se recibió por munchos comerciantes como una llotería.

Y, a too esto, yá se puen figurar les duldes, güei entovía, de dalgunos sectores, les consultes colos asesores, los problemes o indecisiones colos ERTEs, les de los empleaos, que nun saben si van dir al paru o non, les de los proveedores, etc. Esto ye, los problemes d’empléu y de subsistencia empresarial.

Y lluegu, lo arbitrario de “la llotería”. Yá sé que la pretensión ye evitar al máximu desplazamientos y contactos, pero, al marxen, de qu’otres comunidaes nun pieslles el comerciu (Cantabria, Galicia, Murcia…), ¿ónde va comprar equí una persona un pantalón, un electrodomésticu, unos zapatos? Amás que nun paez qu’esti tipu de comerciu xenere tráficu nin aglomeraciones. Pero, sobre too, nun se pue improvisar y facer chapuces: hai que tener preparaes les coses dende tiempu atrás y dar tiempu a los demás. Galicia, por exemplu, avisa de los pieslles el miércoles y ponlos en práctica’l sábadu a les cero hores.

Y agora’l progresismu que casi paez cinismu. Sal l’alcaldesa de Xixón y diz qu’estos quince díes (que van ser más, yá lo verán) que nun se compre n’Amazon, que se compre nel comerciu de proximidá. ¿Ónde vamos comprar los zapatos, los pantalones, el radiador, determinaos regalos, por exemplu? ¿Ónde, monina? ¿Nel comerciu de proximidá que vosotros cerráis?